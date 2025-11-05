Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam gửi Công hàm cảm ơn Công an An Giang 05/11/2025 18:59

(PLO)- Công an tỉnh An Giang đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan chăm sóc, hỗ trợ người đàn ông quốc tịch Ukraine bị gặp nạn trên biển, trở về quê hương an toàn.

Ngày 5-11, Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa nhận được Công hàm của Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam.

Trong Công hàm, Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam bày tỏ lời cảm ơn chân thành trước hành động nhân văn, kịp thời cứu nạn và hỗ trợ công dân của nước này trở về quê hương an toàn.‎

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang phối hợp Vùng Cảnh sát biển 4 hỗ trợ đưa ông Oleksandr Kyselytsia làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Phú Quốc. Ảnh: CAAG

Đồng thời, Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam cũng đã đánh giá cao tinh thần nhân đạo, chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Cạnh đó, ghi nhận sự chuyên nghiệp, tận tâm của lực lượng Công an tỉnh An Giang; đặc biệt là Phòng Quản lý xuất nhập cảnh trong việc hỗ trợ công dân Ukraine gặp nạn trên biển được trở về nước an toàn.

Trước đó, ngày 10-9, ông Oleksandr Kyselytsia (quốc tịch Ukraine) được tàu cá KG-31393-TS của ông Trần Văn Chính (ngụ đặc khu Phú Quốc) cứu vớt khi gặp nạn trên biển. Thời điểm đó, người đàn ông này đang trong tình trạng bị thương ở chân, sức khỏe yếu, không có giấy tờ tùy thân và vật dụng cá nhân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp với Công an đặc khu Phú Quốc, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Bộ đội Biên phòng xác minh nhân thân người bị nạn.

Mặt khác, hỗ trợ nơi ăn ở, chăm sóc sức khỏe và các nhu cầu thiết yếu cho ông Oleksandr Kyselytsia và phối hợp Sở Du lịch, cùng Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định.

Từ sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, đến ngày 16-10, ông Oleksandr Kyselytsia đã phục hồi sức khỏe, được cấp hộ chiếu, thị thực và làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Phú Quốc. Ông Oleksandr Kyselytsia đã trở về nước trên chuyến bay AK544, với sự hỗ trợ trực tiếp của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang.