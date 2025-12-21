Bạn rủ nhậu vì có chuyện buồn, người đàn ông bị phạt 9 triệu đồng 21/12/2025 06:20

(PLO)- Trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn, CSGT xử phạt người đàn ông vi phạm mức kịch khung, người bạn đi cùng nói do có chuyện buồn nên rủ nhậu.

VIDEO: Bạn rủ nhậu vì có chuyện buồn, người đàn ông bị phạt 9 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn.

Tối 20-12, Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM lập chốt kết hợp tuần tra lưu động để xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn phụ trách.

Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng CSGT xử lý chuyên đề nồng độ cồn tối 20-12. Ảnh: PHẠM HẢI

Trong khoảng hai giờ làm việc, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Khoảng 23 giờ, tổ công tác phát hiện TNPB (33 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Kết quả đo cho thấy anh B có nồng độ cồn 0,488 mg/lít khí thở, vượt mức kịch khung theo quy định.

TNPB (33 tuổi, ngụ TP.HCM) có nồng độ cồn 0,488 mg/lít khí thở, vượt mức kịch khung theo quy định. Ảnh: PHẠM HẢI

Sau đó, một người bạn của anh B đến chốt kiểm tra năn nỉ xin CSGT bỏ qua lỗi vi phạm và cho biết do có chuyện buồn nên rủ anh B đi nhậu, cả hai uống khá nhiều trước khi ra về thì bị kiểm tra, xử lý.

“Chiều cùng ngày, do có chuyện buồn nên tôi rủ anh B ra quán nhậu để tâm sự. Sau đó, tôi đi bộ về vì nhà gần, còn anh B điều khiển xe máy thì bị CSGT kiểm tra, xử phạt”- người bạn của anh B trình bày.

CSGT lập biên bản đối với người đàn ông điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với mức vi phạm trên, anh B bị xử phạt 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Cùng thời điểm, tổ công tác cũng phát hiện BCT (19 tuổi, sinh viên một trường đại học tại TP.HCM) điều khiển xe máy trên đường Phạm Huy Thông, đoạn qua phường An Nhơn, có biểu hiện say xỉn. Qua kiểm tra, nam sinh viên vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,264 mg/lít khí thở.

BCT (19 tuổi, sinh viên một trường đại học tại TP.HCM, áo trắng) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,264 mg/lít khí thở. Ảnh: PHẠM HẢI

Với mức vi phạm này, tài xế T bị xử phạt 7 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Ngoài các trường hợp trên, trong tối cùng ngày, Đội CSGT Hàng Xanh còn xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn khác.

CSGT niêm phong, tạm giữ theo quy định. Ảnh: PHẠM HẢI

Tối cùng ngày, nhiều trường hợp vi phạm khác cũng bị CSGT lập biên bản, tạm giữ theo quy định. Ảnh: PHẠM HẢI

Phòng PC08 khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia để phòng ngừa tai nạn giao thông.