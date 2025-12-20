2 thiếu niên tử vong sau tai nạn nghiêm trọng trên đường Nguyễn Hữu Thọ 20/12/2025 09:21

(PLO)- Hai thiếu niên đi xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, TP.HCM bất ngờ ngã xuống đường, bị xe tải chạy cùng chiều cán qua, tử vong tại chỗ.

Ngày 20-12, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn phường Tân Hưng khiến hai người tử vong.

Hai thiếu niên tử vong sau khi bị xe tải cán qua trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: MỸ DUYÊN

Trước đó, khuya 19-12, hai thiếu niên đi xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, thì ngã xuống đường, bị xe tải chạy cùng chiều cán qua, tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là HCT (17 tuổi, ngụ phường Khánh Hội) và LMH (18 tuổi, ngụ phường Xóm Chiếu).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, T và H (chưa rõ ai điều khiển) đi chung xe máy biển số 59N1-341…, lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng từ đường Nguyễn Thị Thập về Khánh Hội. Khi đến khu vực gần cầu Kênh Tẻ, xe máy ngã xuống đường.

Cùng lúc, xe tải biển số 50H-005… do anh PHN (36 tuổi, quê Cần Thơ) điều khiển, lưu thông song song bên trái cùng chiều, đã cuốn hai nạn nhân vào gầm. Vụ tai nạn khiến hai thiếu niên tử vong tại chỗ, hai phương tiện hư hỏng nhẹ.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng phối hợp Đội CSGT Bến Thành (Phòng CSGT PC08, Công an TP.HCM) nhanh chóng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.