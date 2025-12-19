Bếp gas của gánh bún riêu vỉa hè phát nổ làm nhiều người hoảng sợ 19/12/2025 19:13

(PLO)- Trong lúc bật bếp gas nấu nước bán bún riêu trên vỉa hè, một phụ nữ gặp sự cố rò rỉ khí gas khiến bình gas phát nổ làm nhiều người đi đường hoảng hốt.

VIDEO: Bình gas phát nổ gần cầu vượt Linh Xuân.

Ngày 19-12, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh bình gas bất ngờ phát nổ khi người phụ nữ vừa bật bếp nấu ăn. Sự cố tạo cột lửa lớn ngay vỉa hè khiến người đi đường một phen khiếp vía.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày trên đường Đỗ Mười, đoạn ngay chân cầu vượt Linh Xuân, phường Linh Xuân, TP.HCM.

Bình gas phát nổ khi người phụ nữ bật bếp để nấu nước bán bún riêu. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, chị PTN (34 tuổi, ngụ phường Dĩ An) đẩy xe tự chế ba bánh dừng trên vỉa hè để chuẩn bị bán hàng. Trên xe có bếp gas, bình gas loại 12 kg cùng nồi và các dụng cụ bán bún riêu.

Khi chị N bật bếp nấu nước dùng thì gas bị rò rỉ, gặp lửa và phát nổ.

Vụ việc làm cháy xe tự chế và hư hỏng nhiều vật dụng như nồi, tô chén, dụng cụ bán hàng. Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt.

Hiện trường vụ nổ bình gas khiến nhiều người đi đường hoảng hốt. Ảnh: PHẠM HẢI

Rất may người phụ nữ không bị thương, tuy nhiên sự cố khiến nhiều người lưu thông qua khu vực hoảng sợ.