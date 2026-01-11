TP.HCM: Cháy lớn tại kho hàng đường Trần Đại Nghĩa, nhiều người tháo chạy 11/01/2026 15:55

(PLO)- Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn tại kho hàng trên đường Trần Đại Nghĩa khiến nhiều người dân xung quanh hốt hoảng di chuyển tài sản ra ngoài.

Ngày 11-1, Công an phường Tân Tạo phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy kho hàng trên đường Trần Đại Nghĩa.

Thông tin ban đầu, hơn 12 giờ cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng phát dữ dội bên trong một kho hàng trên đường Trần Đại Nghĩa (phường Tân Tạo). Do kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Khói bốc ra từ bên trong kho hàng. Ảnh: Hữu Tâm

Chứng kiến vụ cháy lớn tại kho hàng, các hộ kinh doanh và cư dân có nhà liền kề đã nháo nhào di chuyển tài sản, xe cộ ra khu vực an toàn để tránh cháy lan.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 4 (thuộc Phòng PC07) và lực lượng chức năng liên quan đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân. Ảnh: Hữu Tâm

Do khu vực cháy nằm sát khu dân cư, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai phương án phun nước cô lập ngọn lửa, ngăn chặn cháy lan sang các nhà dân lân cận.

Sau gần 30 phút nỗ lực tiếp cận và dập lửa, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Theo nhà chức trách địa phương, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản bên trong kho hàng.

Hiện, Công an TP.HCM đang tiến hành thống kê thiệt hại và khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.