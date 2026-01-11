Lâm Đồng: Rà soát vé số trúng thưởng lớn của xổ số kiến thiết Đắk Nông 11/01/2026 12:30

(PLO)- Xổ số kiến thiết Đắk Nông có tỷ lệ tiêu thụ thấp, tỷ lệ trả thưởng cao dẫn đến lỗ lũy kế tăng cao.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo kết luận của ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh tại cuộc họp Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Lâm Đồng quý IV năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Ông Võ Ngọc Hiệp (đứng) chủ trì cuộc họp Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Lâm Đồng quý IV năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Theo ông Võ Ngọc Hiệp sau khi sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, Hội đồng giám sát đã kịp thời được kiện toàn và triển khai thực hiện đầy đủ nhiệm vụ giám sát hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn tỉnh theo đúng quy chế hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2025, góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện cho các Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết (Công ty TNHH MTV XSKT) thuộc tỉnh thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ thu ngân sách của tỉnh.

Hoạt động kinh doanh của các Công ty TNHH MTV XSKT (Lâm Đồng, Bình Thuận) trong năm 2025 đạt kết quả tốt tuân thủ quy định, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước . Bên cạnh các kết quả đạt được, hoạt động của Hội đồng giám sát và các Công ty TNHH MTV XSKT vẫn còn một số tồn tại như: Hoạt động của Công ty TNHH MTV XSKT Đắk Nông chưa đạt kế hoạch đề ra (tỷ lệ tiêu thụ thấp, tỷ lệ trả thưởng cao dẫn đến lỗ lũy kế tăng cao), cần có giải pháp cụ thể, phù hợp để cải thiện kết quả kinh doanh, nâng cao tỷ lệ tiêu thụ trong thời gian tới.

Qua kiểm tra, giám sát tại Ban giám sát xổ số phường Bắc Gia Nghĩa phát hiện một số trường hợp biên bản thu hủy vé bước 1 ở các điểm thu hủy vé của Công ty TNHH MTV XSKT Đắk Nông tại khu vực miền Trung chưa đầy đủ thành phần giám sát theo quy định (thiếu chữ ký của thành viên giám sát), tiềm ẩn nguy cơ rủi ro.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số tỉnh giao Sở Tài chính (cơ quan thường trực Hội đồng giám sát) trực tiếp theo dõi, thực hiện giám sát việc quay số mở thưởng, thu hủy vé xổ số bán không hết… theo đúng quy định.

Tham mưu UBND tỉnh có văn bản tiếp tục kiến nghị Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn về hoạt động của Công ty TNHH MTV XSKT Đắk Nông nhằm bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước của tỉnh Lâm Đồng theo dự toán được Trung ương giao.

Tham mưu UBND tỉnh xử lý đề nghị của Ban giám sát xổ số phường Bắc Gia Nghĩa về việc bổ sung thành viên Ban giám sát để bảo đảm phù hợp với tình hình hoạt động thực tế; không để xảy ra tình trạng thành viên Ban giám sát tham gia giám sát không quá 1/2 số thành viên theo quy định.

Các Công ty TNHH MTV XSKT: Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông tiếp tục duy trì hoạt động theo mô hình tổ chức và lịch quay số mở thưởng như hiện nay cho đến khi có thông báo mới như ý kiến của Bộ Tài chính.

Trong khi các Công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng, Bình Thuận lãi cao thì Công ty Đắk Nông có tỷ lệ tiêu thụ thấp, tỷ lệ trả thưởng cao dẫn đến lỗ lũy kế tăng cao.

Yêu cầu Công ty TNHH MTV XSKT Đắk Nông: Rà soát các tồn tại, vướng mắc và có biện pháp khả thi, phù hợp để nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao tỷ lệ tiêu thụ, giảm thiểu rủi ro.

Kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với các trường hợp không đủ thành phần tham gia giám sát khi thực hiện thu hủy vé bước 1 ở các điểm thu hủy vé của Công ty tại khu vực miền Trung nhằm minh bạch thông tin và ngăn ngừa tiêu cực (nếu có).

Rà soát, đối chiếu, kiểm tra các hồ sơ, biên bản giám sát đối với các trường hợp vé xổ số trúng giải thưởng lớn trong thời gian vừa qua với các trường hợp biên bản thu hủy vé bước 1 ở các điểm không đủ chữ ký của thành viên giám sát; báo cáo Hội đồng giám sát và UBND tỉnh các vấn đề bất thường (nếu có).

“Giao Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát và Phó Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp rà soát, đối chiếu, kiểm tra các hồ sơ, biên bản giám sát đối với các trường hợp vé xổ số trúng giải thưởng lớn trong thời gian vừa qua với những trường hợp biên bản thu hủy vé bước 1 ở các điểm không đủ chữ ký của thành viên giám sát; báo cáo kết quả cho Hội đồng giám sát và UBND tỉnh trong tháng 1-2026”, thông báo kết luận.