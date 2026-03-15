Chủ tịch Quốc hội: Ý Đảng, lòng Dân thể hiện rõ qua cuộc bầu cử 15/03/2026 13:43

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng cuộc bầu cử lần này sẽ lựa chọn được những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, năng lực, có tâm và có tầm.

Trưa 15-3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến Trung tâm báo chí của Hội đồng Bầu cử Quốc gia để thăm, động viên hơn 400 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đang tác nghiệp.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội cho biết sau ngày bầu cử 15-3 hôm nay, cả hệ thống chính trị sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị, Kết luận 03 của Ban Bí thư. Theo đó, cần phải tiếp tục quan tâm theo dõi, chỉ đạo sát sao để cuộc bầu cử này diễn ra thành công tốt đẹp.

﻿Ảnh: PHẠM THẮNG

Ông đánh giá cao công tác thông tin, tuyên truyền mà các cơ quan báo chí đang thực hiện, cùng với đó là các tiểu ban khác, như tiểu ban an ninh, trật tự đang bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử.

“Điều quan trọng là ý Đảng, lòng Dân. Người dân rất hồ hởi, phấn khởi đợi ngày hôm nay để thể hiện quyền làm chủ, quyền đi bầu”- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây cũng là nghĩa vụ thiêng liêng của công dân”.

Ông cũng liên tưởng đến ngày Tổng tuyển cử đầu tiên cách đây 80 năm để bầu ra Quốc hội đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

“Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 lần này sẽ lựa chọn những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đưa đất nước chúng ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”- Chủ tịch Quốc hội nói.

Thông tin thêm sau đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho hay đến trưa 15-3, đã có 31/34 tỉnh, thành đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 50%.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, thành công của cuộc bầu cử này có rất nhiều nguyên nhân, một trong số đó là việc ứng dụng CNTT và chuyển đổi số quốc gia được áp dụng trong bầu cử giúp cho trình tự, thủ tục và các bước bầu cử rất thông suốt.

“Nhờ áp dụng CNTT và chuyển đổi số, chúng ta biết được tỷ lệ cụ thể từng đơn vị bầu cử theo tiến độ thời gian”- Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao đổi cùng các phóng viên. Ảnh: QUANG VINH

Sau khi thông tin cơ bản về tỷ lệ cử tri đi bầu ở một số địa phương tiêu biểu, bà Nguyễn Thị Thanh dự đoán trong hôm nay sẽ có kết quả sớm vì không khí bầu cử rất sôi nổi và hiện chưa có một phát sinh gì khiến các địa phương phải xin ý kiến Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

“Đó là một tín hiệu rất là vui”, bà Nguyễn Thị Thanh nói.