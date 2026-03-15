Không khí điểm bầu cử Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang bỏ phiếu tại xã Hóc Môn 15/03/2026 12:39

(PLO)- Với mỗi phiếu bầu, cử tri mong muốn các đại biểu khi trúng cử sẽ cố gắng làm việc, chăm lo cho sự phát triển của đất nước và TP.HCM, để đời sống của người dân ngày một tốt hơn.

Sáng 15-3, tại khu vực bỏ phiếu số 14 của TP.HCM (Trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn), ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng tham dự tại khu vực bỏ phiếu số 14, có ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Phạm Thành Kiên, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, cùng đông đảo cử tri tham gia bầu cử tại khu vực số 14.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng trao đổi với lãnh đạo địa phương và xem bảng niêm yết danh sách ứng viên. Ảnh: THUẬN VĂN

Ngay sau lễ khai mạc, thông báo thể lệ bầu cử và nội quy phòng bỏ phiếu, kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cử tri và niêm phong thùng phiếu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng trao đổi với lãnh đạo Thành ủy TP.HCM, lãnh đạo địa phương dự lễ khai mạc. Ảnh: THUẬN VĂN

Đúng 7 giờ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu đã bỏ những lá phiếu đầu tiên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn. Ảnh: THUẬN VĂN

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn. Ảnh: THUẬN VĂN

Sau khi bỏ phiếu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến bàn đóng dấu "đã bỏ phiếu", hoàn tất quy trình bầu cử. Ảnh: THUẬN VĂN

Ghi nhận từ sáng sớm, đông đảo cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 14 đã đến rất đông, cùng tham gia khai mạc và chờ bỏ phiếu.

Cử tri thực hiện từng quy trình theo hướng dẫn để bầu cử. Ảnh: THUẬN VĂN

Đến điểm bỏ phiếu từ sớm, cử tri Nguyễn Thị Trước (ấp 19) cho biết, đây không phải là lần đầu tiên bà đi bầu cử ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Dù vậy, với bà lần nào cũng có sự háo hức vì mỗi nhiệm kỳ đều sẽ lại bầu chọn những người xứng đáng hơn cho nhiệm kỳ tới.

“Như bao người dân khác, tôi mong muốn các đại biểu khi trúng cử sẽ cố gắng làm việc, chăm lo cho sự phát triển của đất nước, TP.HCM; đặc biệt là đời sống của người dân như chúng tôi ngày một tốt hơn”, cử tri Trước cho biết.

Cử tri Nguyễn Thị Trước (ấp 19) mong muốn các đại biểu khi trúng cử sẽ cố gắng làm việc, chăm lo cho sự phát triển của đất nước. Ảnh: THUẬN VĂN

Cử tri Trước cũng bày tỏ sự hài lòng khi công tác an ninh - trật tự rất chặt chẽ, điểm bầu cử cũng có cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ trong từng khâu bỏ phiếu và mọi thứ nhanh chóng, thuận lợi.

Cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp tại khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn, TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Hòa trong không khí ngày hội non sông sáng nay, tại khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn có cử tri Dương Minh Triết (18 tuổi) lần đầu tiên đi bỏ phiếu bầu.

Triết cho biết vì là lần đầu tiên nên khi nhận được phiếu cử tri em đã rất bồi hồi, những việc như vậy trước đây em chỉ thấy trên sách giáo khoa hay trên tivi.

“Em cảm thấy rất vinh dự khi lần đầu thực hiện nghĩa vụ công dân Việt Nam. Em kỳ vọng các đại biểu trúng cử nhiệm kỳ này sẽ góp phần xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh”, cử tri trẻ Dương Minh Triết nói.

Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh trò chuyện cùng cử tri Dương Minh Triết (18 tuổi) lần đầu tiên đi bỏ phiếu bầu. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo ghi nhận, khu vực bỏ phiếu số 14 được trang trí sinh động với những tấm pano, áp phích, tranh cổ động, cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Tất cả đã tạo nên một bầu không khí phấn khởi, dân chủ cho ngày hội non sông.

Tình hình an ninh, trật tự, an toàn tại khu vực bỏ phiếu được bảo đảm tốt. Tại khu vực bỏ phiếu, giao thông thông thoáng.

Cử tri đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu và xếp hàng để thực hiện việc bỏ phiếu, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật và phụ nữ có thai.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người cao tuổi đến bỏ phiếu. Ảnh: THUẬN VĂN

Lãnh đạo xã Hóc Môn cho biết, công tác tổ chức vận động bầu cử, tiếp xúc cử tri của người ứng cử Đại biểu quốc hội và HĐND được các xã quan tâm tổ chức từ sớm.

Bên cạnh tiếp xúc trực tiếp, xã cũng kết hợp tiếp xúc trực tuyến để người dân theo dõi, tăng cường giới thiệu tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của ứng cử viên bằng nhiều kênh, nhiều hình thức theo đúng quy định.

Khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn có 2.000 cử tri sẽ đi bầu cử. Ảnh: THUẬN VĂN

Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử được thực hiện bằng hình thức trực quan sinh động thông qua pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền cũng như phim, ảnh… trên các trang thông tin điện tử và mạng xã hội của địa phương, hội, nhóm, giúp người dân tiếp cận nhanh nhất, hiệu quả nhất.