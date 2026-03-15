Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Đi bầu là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của công dân cả nước 15/03/2026 09:20

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi đi thông điệp đi bầu là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của công dân cả nước. Hơn nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI lần này càng có ý nghĩa đánh dấu 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam, bầu ra Quốc hội khóa đầu tiên.

Sáng 15-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn- Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy viên Bộ Chính trị- Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang đã đến dự khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 14 (gồm ấp 19, ấp 20), xã Hóc Môn, TP.HCM, được đặt tại trường THCS Đỗ Văn Dậy.

Cùng dự còn có ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Phạm Thành Kiên, Trưởng ban tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn cùng Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tại khu vực bỏ phiếu số 14. Ảnh: THUẬN VĂN

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự vui mừng khi trực tiếp tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 12, xã Hóc Môn.

Ông nhìn nhận, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 dưới sự lãnh đạo sát sao của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, toàn hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần khẩn trương, tích cực, khoa học, bài bản cho cuộc bầu cử.

Cử tri đi bỏ phiếu tại khu vực số 14, xã Hóc Môn. Ảnh: THUẬN VĂN

Hoan nghênh các thành viên hội đồng bầu cử quốc gia, các ban bầu cử, tổ bầu cử đã triển khai nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tiếp tục theo dõi sát sao, chỉ đạo để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ tin tưởng các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, cùng sự hưởng ứng, đồng thuận của cử tri cả nước thì nhất định cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu bầu. Ảnh: THUẬN VĂN

Chủ tịch Quốc hội cũng gửi đi thông điệp: "Đi bầu là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của công dân cả nước, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI lần này càng có ý nghĩa đánh dấu 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam, bầu ra Quốc hội khóa đầu tiên".

Từ đó, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng cử tri cả nước đi bầu đông đủ, bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn người có tài, có đức, xứng đáng bầu làm ĐBQH, HĐND các cấp để đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng XIV.