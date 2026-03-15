TP.HCM: Đến 15 giờ, 43/168 xã phường đạt tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên 90% 15/03/2026 15:40

(PLO)- TP.HCM hiện có 43/168 địa phương đạt tỉ lệ cử tri đi bầu trên 90%, một số xã có tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao như xã Long Hòa, Phước Thành (100%), An Nhơn Tây (99,10%), Thái Mỹ (99,33%), Bàu Lâm (99,13%), Xuyên Mộc (99,23%)...

Lúc 15 giờ, Ủy ban bầu cử TP.HCM thông tin tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Cụ thể, tính đến 15 giờ, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn TP.HCM đạt 77,86%, so với thời điểm báo cáo lúc 11 giờ 30 phút tỉ lệ cử tri đi bầu tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang có mặt tại điểm bầu cử ở xã Hóc Môn, TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Không khí tại các khu vực bỏ phiếu rất phấn khởi, cử tri đi tham gia bầu cử với tinh thần vui tươi, thực sự là ngày hội của toàn dân. Cử tri tin tưởng vào sự thành công của cuộc bầu cử và đánh giá cao chất lượng, tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu Trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn, TP.HCM sáng 15-3. Ảnh: THUẬN VĂN

Cử tri TP cho rằng việc bầu cử lần này được thực hiện chu đáo, dân chủ và đúng quy định, mỗi cử tri đi bầu cử đều mong muốn góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Các địa phương đã tích cực vận động cử tri TP tham gia bầu cử. Công tác tuyên truyền tại các điểm bầu cử với nhiều hình thức như: pano, áp phích, hệ thống loa truyền thanh… được duy trì liên tục, tạo không khí hào hứng cho Nhân dân.

Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu Trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn, TP.HCM sáng 15-3. Ảnh: THUẬN VĂN

Trước đó sáng cùng ngày, hơn 9,7 triệu cử tri TP.HCM đồng loạt đến các khu vực bỏ phiếu để bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Từ trung tâm thành phố đến các xã ven đô, từ khu dân cư đông đúc đến những ấp đảo xa, không khí ngày bầu cử diễn ra trang nghiêm, trật tự và phấn khởi.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TP.HCM Dương Anh Đức có mặt tại điểm bầu cử 96 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định. Ảnh: HOÀNG GIANG

TP.HCM là địa phương có số cử tri đông nhất cả nước với gần 9,7 triệu người. Toàn bộ 13 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 42 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND các cấp đã đồng loạt khai mạc, sẵn sàng để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.HCM Võ Văn Minh; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM Nguyễn Văn Lợi bỏ phiếu tại phường Phú An. Ảnh: LÊ ÁNH

Trong cuộc bầu cử lần này, TP.HCM bầu 38 đại biểu Quốc hội từ 64 ứng cử viên, số đại biểu được bầu cao nhất cả nước và tăng thêm 8 đại biểu so với nhiệm kỳ trước. Trong danh sách ứng cử, có 24 người có trình độ tiến sĩ.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng phu nhân thực hiện bầu cử tại phường Xuân Hòa. Ảnh: LÊ THOA

Đối với HĐND TP.HCM, cử tri sẽ lựa chọn 125 đại biểu trong số 208 ứng cử viên. Ở cấp xã, phường và đặc khu, toàn thành phố có 1.306 đơn vị bầu cử để bầu 4.236 đại biểu.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3, Tổ bầu cử số 3, phường Vũng Tàu. Ảnh: KL

Từ sáng sớm, nhiều khu vực bỏ phiếu đã rộn ràng không khí ngày hội. Cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được treo trang trọng quanh khu vực bỏ phiếu. Người dân đến từ sớm, xếp hàng trật tự chờ nhận phiếu.

Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.HCM, bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 7, đơn vị bầu cử số 2, phường Cầu Ông Lãnh. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Người dân bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu Trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn, TP.HCM sáng 15-3. Ảnh: THUẬN VĂN

Cử tri ở Cần Giờ đến các khu vực bỏ phiếu để bầu cử. Ảnh: SONG MAI

Người dân tại ấp Thiềng Liềng đi vỏ lãi đến điểm bầu cử để bỏ phiếu. Ảnh: SONG MAI