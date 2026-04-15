YouTuber Đinh Thị Lan bị tuyên y án sơ thẩm 1 năm 9 tháng tù 15/04/2026 11:58

(PLO)- HĐXX đã tuyên y án sơ thẩm 1 năm 9 tháng tù đối với bị cáo Đinh Thị Lan về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

