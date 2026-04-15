YouTuber Đinh Thị Lan bị tuyên y án sơ thẩm 1 năm 9 tháng tù

(PLO)- HĐXX đã tuyên y án sơ thẩm 1 năm 9 tháng tù đối với bị cáo Đinh Thị Lan về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Theo cấp phúc thẩm, hành vi của bị cáo Đinh Thị Lan không chỉ xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước mà còn ảnh hưởng đến các cá nhân được pháp luật bảo vệ... nên cần xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

SONG MAI - ĐÀO HÀ
