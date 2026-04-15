Tòa tuyên y án sơ thẩm 1 năm 9 tháng tù với YouTuber Đinh Thị Lan 15/04/2026 10:49

(PLO)- Theo HĐXX, bản án sơ thẩm tuyên YouTuber Đinh Thị Lan 1 năm 9 tháng tù là tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo.

Ngày 15-4, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi, ngụ TP.HCM; YouTuber) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

HĐXX đã tuyên y án sơ thẩm 1 năm 9 tháng tù đối với bị cáo Đinh Thị Lan về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo HĐXX, tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lan theo tội danh trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội và không oan sai.

Bị cáo Đinh Thị Lan tại tòa. Ảnh: SONG MAI

Bị cáo Lan có khiếu nại CQĐT, VKS nhưng không có chứng cứ chứng minh nên HĐXX cấp phúc thẩm không xem xét. Việc bị cáo cho rằng mình không đăng 6 video và bị ép cung, nhục hình... là không có căn cứ. Bởi tại các biên bản làm việc, biên bản khám xét... có người chứng kiến, bị cáo đều đọc và ghi vào nội dung này là đúng.

Theo cấp phúc thẩm, hành vi của bị cáo Đinh Thị Lan không chỉ xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước mà còn ảnh hưởng đến các cá nhân được pháp luật bảo vệ... nên cần xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Bị cáo Đinh Thị Lan đã đăng 6 video vào nhiều ngày khác nhau, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân... nên phải áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần.

HĐXX phúc thẩm xét thấy mức án 1 năm 9 tháng tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo Đinh Thị Lan là tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo. Bị cáo Lan kháng cáo nhưng không cung cấp được chứng cứ mới, nên HĐXX phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và giữ y án sơ thẩm.

HĐXX phúc thẩm bị cáo Đinh Thị Lan. Ảnh: SONG MAI

Theo đó, cấp phúc thẩm có đủ căn cứ xác định, trong năm 2021, bị cáo Đinh Thị Lan là người sở hữu và sử dụng tài khoản YouTube tên Lan Đinh (Youtube.com.@laning9888), tự ghi hình 6 video clip và phát tán trên không gian mạng.

Các video này có nội dung sai sự thật, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái quy định của pháp luật.

Hành vi của bị can Đinh Thị Lan vi phạm các điểm a, b Khoản 3 Điều 16; điểm d Khoản 1 Điều 17 Luật An ninh mạng năm 2018 và điểm d Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.