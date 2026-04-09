Sắp xét xử phúc thẩm Youtuber Đinh Thị Lan 09/04/2026 13:14

(PLO)- Bị cáo Định Thị Lan đã có hành vi đăng các video có nội dung sai sự thật, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng đối với bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng.

Dự kiến, ngày 15-4, TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phiên phúc thẩm do có kháng cáo của bị cáo Đinh Thị Lan.

Trước đó, xét xử sơ thẩm ngày 16-1, TAND khu vực 7 - TP.HCM tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Lan mức án 1 năm 9 tháng tù giam về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Đinh Thị Lan tại tòa. Ảnh: SONG MAI

Theo nội dung vụ án, trong năm 2021, bị cáo Đinh Thị Lan là người sở hữu và sử dụng tài khoản YouTube tên Lan Đinh (Youtube.com.@laning9888), tự ghi hình 6 video clip và phát tán trên không gian mạng.

Các video này có nội dung sai sự thật, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái quy định của pháp luật.

Hành vi của bị can Đinh Thị Lan vi phạm các điểm a, b Khoản 3 Điều 16; điểm d Khoản 1 Điều 17 Luật An ninh mạng năm 2018 và điểm d Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Cấp sơ thẩm cũng ghi nhận cho bị cáo Đinh Thị Lan một số tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do bị cáo thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội nên cấp sơ thẩm không áp dụng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo đối với bị cáo Lan.

Tại tòa sơ thẩm, luật sư đại diện cho bà Nguyễn Phương Hằng trình bày, bà Hằng không yêu cầu bị cáo Đinh Thị Lan phải bồi thường thiệt hại về tổn thất tinh thần, danh dự... Bà Hằng chỉ có yêu cầu bị cáo Lan buông bỏ sân si, chấm dứt mọi hành vi đăng tải video clip về vợ chồng bà và yêu cầu Đinh Thị Lan phải xoá các video clip trên...