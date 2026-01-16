Bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu bị cáo Đinh Thị Lan 'buông bỏ sân si', xóa clip liên quan 16/01/2026 11:30

(PLO)- Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng không yêu cầu bị cáo Đinh Thị Lan phải bồi thường thiệt hại về tổn thất tinh thần, danh dự, nhưng yêu cầu xóa các clip liên quan gia đình bà...

Ngày 16-1, TAND Khu vực 7 - TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi) về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo cáo buộc, bị cáo Đinh Thị Lan là người sở hữu và sử dụng tài khoản YouTube tên Lan Đinh, tự ghi hình 6 video clip và phát tán trên không gian mạng.

Các video này có nội dung sai sự thật, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái quy định của pháp luật.

Quay clip để giải tỏa bức xúc

Tại tòa, bị cáo Đinh Thị Lan khai mình có 2 tài khoản là Lan Đinh và Lan Đinh 2. Tài khoản Lan Đinh trong kết luận điều tra là một tài khoản khác không phải của bị cáo. Bị cáo Lan cho rằng các video clip không phải do mình đăng tải.

Toàn cảnh phiên xét xử Đinh Thị Lan. Ảnh: SONG MAI

Bị cáo Đinh Thị Lan cho rằng việc quay các video clip dùng để giải tỏa bức xúc nhưng chưa đăng trên YouTube. Sau đó, điện thoại có những video clip này của bị cáo đã bị mất và những video clip này liên tục được đăng tải trên mạng.

Trả lời câu hỏi của VKS, bị cáo Lan khai quen biết với ông Huỳnh Uy Dũng vào năm 2008 trong quá phối hợp với Công ty CP Đại Nam làm phim trường. Đến năm 2012, ông Dũng giới thiệu bà Nguyễn Phương Hằng cho bị cáo biết.

Bị cáo Đinh Thị Lan khai không có mâu thuẫn gì với ông Dũng và bà Hằng.

Khi kiểm sát viên hỏi: "Ông Dũng, bà Hằng có cung cấp thông tin cho bà đăng tải không?". Bị cáo Đinh Thị Lan cho rằng mình chỉ làm video clip để giải tỏa bức xúc chứ không phát sóng nên không cần hỏi ai.

Bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu gì?

Tại tòa, bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng vắng mặt. Công ty Cổ phần Đại Nam, Quỹ từ thiện Hằng Hữu có đơn xin xét xử vắng mặt.

Luật sư bảo vệ cho bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: SONG MAI

Luật sư Hồ Nguyên Lễ đại diện bà Nguyễn Phương Hằng trả lời VKS. Đối với việc thu thập các video clip, đối với clip số 6, bị cáo Đinh Thị Lan thừa nhận. Đối với 5 clip còn lại, đã được lập vi bằng theo đúng quy định.

Luật sư cho biết về phần trách nhiệm dân sự, bà Nguyễn Phương Hằng và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng, Công ty Cổ phần Đại Nam, Quỹ từ thiện Hằng Hữu không yêu cầu bị cáo Đinh Thị Lan phải bồi thường thiệt hại về tổn thất tinh thần, danh dự...

Theo luật sư, bà Nguyễn Phương Hằng chỉ có yêu cầu bà Đinh Thị Lan buông bỏ sân si, chấm dứt mọi hành vi đăng tải video clip về vợ chồng bà và yêu cầu Đinh Thị Lan phải xoá các video clip trên.

Về trách nhiệm hình sự, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng đề nghị tòa xét xử theo quy định của pháp luật.