Tàng trữ, mua bán pháo nổ dịp Tết Bính Ngọ, 3 bị cáo lãnh hơn 20 năm tù giam 26/02/2026 21:33

(PLO)- 3 bị cáo ở Thanh Hóa, Quảng Trị vừa bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt tù giam về tội mua bán, tàng trữ pháo nổ.

Ngày 26-2, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với 3 bị cáo gồm Đoàn Công Sơn (40 tuổi), Lê Hữu Hùng (35 tuổi) đều ngụ ở tỉnh Thanh Hóa và Võ Minh (44 tuổi), ngụ ở phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, về tội mua bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.

Cáo trạng nêu: ngày 3-1-2026, Đoàn Công Sơn đã vào phường Quảng Trị mua của Võ Minh 88 hộp pháo nổ, có khối lượng là 172,8kg. Ngoài số pháo đã bán cho Sơn, Võ Minh còn cất giấu trong nhà 4 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng 6,8kg, nhằm mục đích bán kiếm lời.

Sau khi mua pháo của Võ Minh, cùng ngày Sơn còn mua của một người đàn ông không rõ lai lịch 36 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng là 63,9kg, cùng chung mục đích mang về bán kiếm lời trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Khi Sơn đang vận chuyển số pháo trên về xã Quảng Bình thì bị Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện bắt quả tang.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Đ. HỢP

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Thanh Hóa làm rõ thêm vào ngày 28-12, Sơn đã bán cho Lê Hữu Hùng 18 hộp pháo hoa nổ có khối lượng là 14,5 kg.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận đã nổ 10 hộp, 8 hộp còn lại đang cất giấu trong nhà để sử dụng dần thì bị cơ quan điều tra phát hiện, tịch thu.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bày tỏ ăn năn, hối cải, đồng thời xin HĐXX xem xét giảm nhẹ khung hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời.

Căn cứ hành vi, tính chất, mức độ phạm tội, nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Đoàn Công Sơn 10 năm 6 tháng tù; Võ Minh 9 năm tù cùng tội danh buôn bán hàng cấm theo quy định tại Điều 190, Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Lê Hữu Hùng bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội danh tàng trữ hàng cấm theo quy định tại Điều 191, Bộ luật Hình sự.