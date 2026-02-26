Ra tù chưa lâu thì đi cướp giật dây chuyền vàng 26/02/2026 20:38

(PLO)- Khi chị B đưa rau và nhận tiền, Đức không lấy túi rau mà dùng tay trái nhanh chóng giật sợi dây chuyền vàng...

Ngày 26-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Đức về tội cướp giật tài sản, xảy ra tại chợ phường 2 Tân An, đường Bờ kè sông Vàm Cỏ Tây, thuộc phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Ngọc Đức (35 tuổi, ngụ tổ 14, ấp Tân Thiện, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp) có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, từng bị TAND huyện Bình Chánh cũ (TP.HCM) xử phạt 3 năm 6 tháng tù và vừa chấp hành xong án phạt tù ngày 1-5-2025.

Bị can Nguyễn Ngọc Đức.

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 30-10-2025, Đức điều khiển xe máy từ TP.HCM về Tây Ninh. Khi đến chợ phường 2 Tân An, Đức phát hiện chị NNB đang đứng bán rau, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 2 chỉ.

Nảy sinh ý định chiếm đoạt, Đức chạy xe vượt qua chỗ chị B khoảng 20m rồi quay lại, dừng xe trước sạp rau, máy vẫn nổ. Đức giả vờ hỏi mua 10.000 đồng rau muống.

Khi chị B đưa rau và nhận tiền, Đức không lấy túi rau mà dùng tay trái nhanh chóng giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy về hướng xã Thủ Thừa.

Khi đến địa bàn xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh, Đức bị bắt giữ, sau đó bị khởi tố và tạm giam để phục vụ điều tra.