Bắt người kề dao cướp giật dây chuyền của 1 phụ nữ ở phòng trọ 16/02/2026 14:48

(PLO)- Một phụ nữ đang ở trọ tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh bị người đàn ông lạ mặt dùng dao khống chế, cướp giật dây chuyền vàng.

Ngày 16-2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, trưa cùng ngày lực lượng chức năng đã bắt được Huỳnh Thanh Khiết (35 tuổi, TP.HCM) - người đã kề dao cướp giật dây chuyền của một phụ nữ ở trọ tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh, sau 24h gây án.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ ngày 15-2, tại nhà trọ Bình Minh 2, KDC Tân Thuận, ấp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh xảy ra một vụ cướp tài sản khiến người dân khu vực hoang mang.

Huỳnh Thanh Khiết bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: CATN

Theo nạn nhân là bà TCH (55 TUỔI, quê quán tỉnh Cà Mau), vào thời điểm trên, bà đang ở trong phòng trọ số 1 thì bất ngờ bị một thanh niên lạ mặt xông vào. Đối tượng có đặc điểm mặc quần áo màu đen, đội mũ bảo hiểm màu đỏ, điều khiển xe Wave màu đỏ (không rõ biển số).

Người này dùng một vật nghi là dao Thái Lan có cán màu vàng để đe dọa, kề vào cổ bà H để khống chế. Trong tình huống nguy hiểm, nạn nhân không kịp phản ứng thì đối tượng đã nhanh chóng giật sợi dây chuyền vàng mà bà H đang đeo trên cổ rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Kẻ cướp tẩu thoát được camera ghi lại. Ảnh: CATN

Theo bà H, sợi dây chuyền là vàng 610, có trọng lượng 2,387 chỉ. Tài sản này được bà H mua ngày 21-9-2025 tại tiệm vàng ở xã Hiệp Phước, TP.HCM với giá 18.157.000 đồng.

Sau khi gây án, nghi phạm nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát rời khỏi hiện trường. Sự việc được bà H trình báo đến công an xã Cần Giuộc.

Hiện vụ việc được lực lượng Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.