Đồng Tháp: Truy tìm thanh niên cướp giật dây chuyền trị giá 120 triệu tại tiệm vàng 24/11/2025 16:15

(PLO)- Công an Đồng Tháp đang truy tìm nam thanh niên giả vờ hỏi mua rồi cướp giật sợi dây chuyền vàng trị giá hơn 120 triệu đồng tại 1 tiệm vàng ở xã Châu Thành.

Ngày 24-11, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra, truy tìm nam thanh niên gây ra vụ cướp giật sợi dây chuyền vàng tại tiệm vàng KT ở xã Châu Thành.

Theo thông tin ban đầu, tối 23-11, nam thanh niên mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang bước vào tiệm vàng này hỏi mua dây chuyền. Hình ảnh camera ghi lại cho thấy người này yêu cầu chủ tiệm cho xem sợi dây chuyền vàng.

Khi đang cầm sợi dây chuyền trên tay, người này bất ngờ bỏ chạy ra ngoài rồi lên xe máy tẩu thoát. Chủ tiệm đuổi theo nhưng không kịp.

Thanh niên trùm kín mặt đến tiệm vàng ở Đồng Tháp xem dây chuyền vàng.

Nam thanh niên cướp giật sợi dây chuyền vàng rồi bỏ chạy.

Bước đầu xác định sợi dây chuyền bị cướp giật có trọng lượng hơn 8 chỉ vàng, trị giá khoảng 128 triệu đồng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp đã triển khai các biện pháp xác minh, điều tra và đang truy tìm kẻ gây án.