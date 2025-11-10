Giật dây chuyền vàng bất thành, nam thanh niên bị bắt sau 7 giờ truy xét 10/11/2025 21:11

(PLO)- Công an xã Đông Thạnh, TP.HCM, phối hợp lực lượng nghiệp vụ lần ra dấu vết từ camera an ninh và bắt giữ nam thanh niên chỉ sau bảy giờ kể từ khi người này giật dây chuyền vàng nhưng không lấy được.

Ngày 10-11, Công an xã Đông Thạnh, TP.HCM, đã bàn giao Trương Quốc Lâm (34 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC01) để xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 7-11, chị TTK (22 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh) đến công an trình báo việc khoảng 10 giờ 20 phút khi đi bộ về trước địa chỉ 309/5N ấp 84, xã Đông Thạnh thì bị một người đàn ông chạy xe máy Honda Air Blade màu đỏ trắng áp sát giật sợi dây chuyền vàng 18K chị đang đeo.

Tuy nhiên, sợi dây chuyền bị đứt và rơi xuống đường nên chị K nhặt lại được, sau đó nhờ người nhà đưa đến công an trình báo vì quá hoảng sợ.

Lâm áp sát cướp giật sợi dây chuyền của chị K. Ảnh: CA

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đông Thạnh đã xác minh, thu thập dữ liệu camera trên nhiều tuyến đường. Hình ảnh ghi nhận cho thấy nghi phạm di chuyển với tốc độ cao, liên tục đổi hướng gây khó khăn cho việc truy xét.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm, chỉ trong chưa đầy bảy giờ, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Công an phường Tân Thới Hiệp truy xét và bắt giữ Lâm khi người này đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở khu vực phường Tân Thới Hiệp.

Công an xã Đông Thạnh nhanh chóng truy xét, bắt giữ được Lâm. Ảnh: CA

Làm việc với cơ quan điều tra, Lâm khai nhận hành vi cướp giật tài sản. Đáng chú ý, Lâm từng hai lần đi tù vì tội cướp giật tài sản và vừa được đặc xá ngày 1-9-2025.

Công an xã Đông Thạnh đã hoàn tất hồ sơ, chuyển đến PC01 để bắt khẩn cấp Lâm về hành vi cướp giật tài sản, tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.