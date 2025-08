2 kẻ cướp giật điện thoại của bé trai bị bắt sau 5 giờ gây án 05/08/2025 21:29

(PLO)- Chỉ sau 5 giờ gây án, hai thanh niên cướp giật điện thoại của bé trai 11 tuổi tại xã Nhuận Đức, TP.HCM đã bị Công an xã truy bắt, thu hồi tài sản.

Công an xã Nhuận Đức, TP.HCM đang lập hồ sơ, xử lý với Quách Văn Sang (26 tuổi) và Trương Văn Yên (19 tuổi, cùng quê tỉnh An Giang, trọ tại xã Nhuận Đức) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Yên và Sang chỉ lại địa điểm liên quan trong vụ cướp giật. Ảnh: K.Văn

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 10 phút ngày 4-8, cháu LNTA (11 tuổi, ngụ ấp Bàu Cạp, xã Nhuận Đức) đang ngồi trước nhà thì có hai thanh niên đi xe máy hiệu Wave màu xanh đến tiếp cận, bắt chuyện.

Lợi dụng sơ hở, hai thanh niên nhanh chóng cướp giật điện thoại cháu A đang cầm rồi phóng xe bỏ chạy.

Bà NTD (44 tuổi, mẹ cháu A) sau đó đến Công an xã Nhuận Đức trình báo. Công an xã Nhuận Đức nhanh chóng phối hợp với Tổ địa bàn và cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) khẩn trương truy xét.

Công an thu hồi tang vật và phương tiện trong vụ việc. Ảnh: Kiến Văn

Đến 16 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện Sang và Yên nên đưa về trụ sở. Qua làm việc, cả hai khai nhận đã sử dụng ma túy và thực hiện vụ cướp giật chiếc điện thoại của cháu A.

Công an xã Nhuận Đức đã thu hồi tang vật, trao trả cho bị hại.