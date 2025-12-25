Công an phát hiện khai thác khoáng sản ngoài phạm vi được cấp phép 25/12/2025 15:06

(PLO)- Dù có giấy phép nhưng những người này đã khai thác khoáng sản ngoài phạm vi được cấp với số lượng lớn.

Ngày 25-12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phát hiện vụ khai thác khoáng sản trái phép ước tính hơn một tỉ đồng.

Trước đó, ngày 19-12, Phòng Cảnh sát kinh tế đã đấu tranh thành công chuyên án liên quan đến ông PMĐ (59 tuổi) và bà NTL (60 tuổi) cùng trú tại thôn Khương Hà 2, xã Bố Trạch, có hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Hiện trường khai thác khoáng sản trái phép. (Ảnh cắt từ clip)

Kết quả kiểm tra và tài liệu chứng cứ thu thập được bước đầu xác định ông PMĐ và bà NTL thông qua hoạt động khai thác cát được cấp phép của Công ty Minh Đức để thực hiện hành vi khai thác khoáng sản ngoài phạm vi được cấp phép.

Khối lượng cát tại thời điểm kiểm tra đang tập kết trên hai bãi là 4.585 m3 và 1.000 m3 cát, ông PMĐ, bà NTL khai nhận đã xuất bán trước đó.

Ước tính giá trị khoáng sản bị khai thác trái phép là hơn 1 tỉ đồng. Ảnh: CA

Tổng khối lượng cát khai thác trái phép khoảng 5.585 m3. Ban đầu, có thể ước tính trị giá khoáng sản khai thác trái phép là khoảng hơn 1,1 tỉ đồng.

Hành vi của ông PMĐ và bà NTL có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý theo đúng quy định.