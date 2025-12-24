Gần 1 tấn rắn hổ mang được chở trên xe khách 24/12/2025 16:18

(PLO)- Gần 700 con rắn hổ mang được một phụ nữ thuê vận chuyển từ Lào về Việt Nam theo đường tiểu ngạch.

Ngày 24-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị, thông tin đã phát hiện vụ việc vận chuyển rắn hổ mang có tổng trọng lượng gần 1 tấn nhưng không có giấy tờ nguồn gốc.

Trước đó, vào lúc 13 giờ ngày 18-12, Phòng Cảnh sát Kinh tế chủ trì, phối hợp với Công an xã Lao Bảo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tổ chức kiểm tra trên tuyến đường Quốc lộ 9 đoạn qua xã Lao Bảo.

Gần 1 tấn rắn hổ mang được vận chuyển bằng xe khách.

Qua tuần tra, lực lượng phát hiện ô tô khách gắn BKS 74F-00.126 đang dừng đỗ bên đường có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã kiểm tra.

Công an xác định ông MVB (tài xế, 41 tuổi, phường Nam Đông Hà) và anh NĐK (phụ xe, 20 tuổi, phường Phong An, TP Huế) đang bốc xếp 112 kiện hàng, bên trong là 676 con rắn hổ mang với tổng trọng lượng là 924,2 kg không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Rắn hổ mang được cơ quan chức năng thu giữ.

Mở rộng điều tra, công an xác minh nguồn gốc số hàng hóa nêu trên là của chị HTN (34 tuổi, xã Lao Bảo) vận chuyển từ Lào về Việt Nam theo đường tiểu ngạch.

Trong quá trình thuê ông MVB và anh NĐK bốc xếp vận chuyển thì lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo đúng quy định.