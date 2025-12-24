Bắt giam 3 người mua bán, tàng trữ trái phép hơn 500 kg pháo nổ 24/12/2025 11:37

(PLO) – Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ba người liên quan hành vi mua bán, tàng trữ trái phép hơn 500 kg pháo nổ do nước ngoài sản xuất.

Sáng 24-12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Nhung (28 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh), Lê Hữu Khiêm (19 tuổi, ngụ xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi) về tội mua bán pháo nổ trái phép và Vũ Trường Giang (40 tuổi, ngụ phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về tội tàng trữ pháo nổ trái phép.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 500 kg pháo nổ các loại. Trong đó có pháo hoa nổ loại 9 ống, 49 ống, 168 ống và pháo hoa nổ hình trụ dài.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một tài khoản Facebook thường xuyên rao bán pháo nổ trái phép trong các hội, nhóm kín. Qua xác minh, công an xác định chủ tài khoản là Lê Hữu Khiêm.

Các bị can Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Lê Hữu Khiêm và Vũ Trường Giang (từ trái sang) cùng tang vật vụ án. Ảnh: V.THIỆN

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Khiêm, lực lượng chức năng thu giữ hơn 200 kg pháo nổ các loại.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định số pháo trên do Khiêm mua của Nguyễn Thị Cẩm Nhung qua mạng xã hội. Sau đó, Khiêm bán lại cho nhiều người tại các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, trong đó có Vũ Trường Giang.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập Nguyễn Thị Cẩm Nhung làm việc. Tại đây, Nhung khai nhận hành vi phạm tội và tự nguyện giao nộp thêm hơn 200 kg pháo nổ do nước ngoài sản xuất.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.