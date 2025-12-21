Tạm giữ cô gái mang pháo nổ từ Nghệ An ra bán ở Hà Nội

Chiều 21-12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Phúc Lộc đã tạm giữ Hoàng Thị Xinh (25 tuổi, trú xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An) và Hoàng Văn Vinh (33 tuổi, trú xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.
Trước đó, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đêm 16-12, tổ công tác Công an xã Phúc Lộc (Hà Nội) làm nhiệm vụ tuần tra trên đoạn đường Tỉnh lộ 417 (thuộc thôn Nam Hà 6, xã Phúc Lộc) thì phát hiện Xinh chở 3 thùng carton có biểu hiện nghi vấn.
Tiến hành kiểm tra bên trong có các hộp giấy hình hộp chữ nhật, nghi là pháo nổ. Tại cơ quan công an, Xinh khai nhận đã mua 33,6 kg pháo của Vinh sau đó bán lại kiếm lời.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ Xinh và Vinh về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ.