Tạm giữ cô gái mang pháo nổ từ Nghệ An ra bán ở Hà Nội 21/12/2025 19:51

(PLO)- Cô gái quê Nghệ An mua 33,6 kg pháo của một người đồng hương sau đó mang ra Hà Nội để bán kiếm lời đã bị công an phát hiện, tạm giữ.

Chiều 21-12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Phúc Lộc đã tạm giữ Hoàng Thị Xinh (25 tuổi, trú xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An) và Hoàng Văn Vinh (33 tuổi, trú xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.

Hoàng Thị Xinh chở pháo nổ đi bán thì bị bắt giữ.

Trước đó, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đêm 16-12, tổ công tác Công an xã Phúc Lộc (Hà Nội) làm nhiệm vụ tuần tra trên đoạn đường Tỉnh lộ 417 (thuộc thôn Nam Hà 6, xã Phúc Lộc) thì phát hiện Xinh chở 3 thùng carton có biểu hiện nghi vấn.

Tang vật công an thu giữ.

Tiến hành kiểm tra bên trong có các hộp giấy hình hộp chữ nhật, nghi là pháo nổ. Tại cơ quan công an, Xinh khai nhận đã mua 33,6 kg pháo của Vinh sau đó bán lại kiếm lời.

Hoàng Văn Vinh bị bắt giữ.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ Xinh và Vinh về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ.