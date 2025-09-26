Vừa nhận vận chuyển 350 kg pháo nổ thì Bộ đội Biên phòng Đồng Nai bắt giữ 26/09/2025 09:16

(PLO)- Bộ đội Biên phòng Đồng Nai cùng cơ quan chức năng bắt quả tang người đàn ông dùng xe ô tô vận chuyển hơn 350 kg pháo nổ trái phép.

Ngày 26-9, Bộ đội Biên phòng Đồng Nai đang phối hợp với các lực lượng chức năng để tiến hành điều tra làm rõ và xử lý theo quy định vụ bắt quả tang người đàn ông vận chuyển hơn 350 kg pháo nổ trái phép.

Bộ đội Biên phòng Đồng Nai bắt nghi can cùng tang vật. Ảnh: BĐBP

Theo đó, đêm 24-9, trong lúc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, chủ trì đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới tại khu vực xã Tân Tiến (tỉnh Đồng Nai), Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai phối hợp với các lực lượng chức năng vây bắt một người đàn ông lái xe ô tô đang vận chuyển pháo nổ trái phép.

Tại hiện trường thu giữ trên xe ôtô 7 chỗ do NVĐ (36 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển có 10 bao bên trong có 200 khối pháo với tổng khối lượng hơn 350 kg. Đ khai nhận chở thuê cho một người ở Quốc lộ 13 (tỉnh Thanh Hóa) với giá 70.000 đồng/hộp pháo.

Khi xe vừa nhận pháo để chở đi thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt giữ.

