Người đàn ông được phát hiện tử vong bất thường trong quán ven quốc lộ 1 27/12/2025 09:17

(PLO)- Một người đàn ông đi bộ vào quán giải khát ven quốc lộ 1, xin trái tắc ăn rồi ngủ gục và sau đó được phát hiện đã tử vong.

Sáng 27-12, Công an xã Bình Đức ( tỉnh Tây Ninh) phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong tại một quán giải khát ven quốc lộ 1A thuộc ấp 1 Thạnh Đức. Vụ việc xảy ra trong khoảng thời gian rạng sáng, đến khi được phát hiện thì nạn nhân đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h cùng ngày, một người đàn ông đi trên quốc lộ 1 theo hướng từ TP.HCM về miền Tây. Khi đến khu vực vừa đổ xuống dốc cầu Bến Lức, gần ngã tư Bình Nhựt, người này đi bộ vào một quán giải khát ven đường, xin một trái tắc rồi ngồi ăn tại chỗ.

Người đàn ông tử vong trong quán giải khát. Ảnh: TOMY

Sau đó, người này có biểu hiện mệt và ngồi ngủ gục trong quán. Thấy vậy, chủ quán không can thiệp mà để người này tiếp tục nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đến khoảng 5h sáng cùng ngày, khi thấy người đàn ông vẫn không tỉnh dậy, chủ quán lại kiểm tra thì phát hiện người này đã tử vong.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chủ quán đã trình báo cho cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an xã Bình Đức nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành các bước xác minh, khám nghiệm ban đầu để làm rõ nguyên nhân.

Qua kiểm tra ban đầu, nạn nhân được xác định tên NĐHH (35 tuổi, quê quán xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cũ, chỗ ở hiện nay phường Long An, tỉnh Tây Ninh).

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đàn ông này đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.