Phát hiện người đàn ông tử vong dưới gầm cầu Bến Lức 25/12/2025 16:11

(PLO)- Người dân phát hiện một người đàn ông tử vong dưới gầm cầu Bến Lức, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. Nạn nhân sống lang thang và mắc bệnh gan.

Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 25-12, người dân sinh sống khu vực cầu Bến Lức, thuộc ấp Bến Lức 5, xã Bến Lức (tỉnh Tây Ninh), phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế nằm nghiêng dưới gầm cầu. Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt để kiểm tra, xác minh vụ việc.

Qua xác định ban đầu, người tử vong là ông NTD (45 tuổi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh). Thi thể được phát hiện ngay khu vực gầm cầu Bến Lức, nơi ông D thường xuyên sinh sống trong thời gian gần đây.

Thi thể người đàn ông tử vong được phát hiện. Ảnh: CTV

Theo thông tin từ người thân và người dân địa phương, ông D mắc bệnh gan từ trước, sức khỏe yếu. Thời gian dài, người này sống lang thang dưới gầm cầu, không có nơi ở ổn định và có biểu hiện nghiện rượu.

Sau khi tiến hành ghi nhận hiện trường và làm việc với gia đình, cơ quan chức năng xác định không có yêu cầu khám nghiệm tử thi. Thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao cho người thân để đưa về quê an táng theo nguyện vọng gia đình.