Người giành lại sự sống cho nhiều người ở cầu Bến Lức 25/11/2024 05:50

Những tiếng động lớn, tiếng kêu la phát ra từ cầu Bến Lức bắc qua sông Vàm Cỏ Đông (huyện Bến Lức, Long An) làm anh Võ Phát Song (40 tuổi), nhân viên hợp đồng thuộc Đội Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Long An, thốt lên: “Nhảy cầu tự tử nữa rồi”.

Không nghĩ ngợi, anh Song nhanh chóng dùng ca nô chạy ra sông Vàm Cỏ Đông để cứu người.

Chậm 1 giây là xem như mất cơ hội

Từ lâu nay, có rất nhiều người tìm đến cầu Bến Lức để kết thúc cuộc đời khi họ gặp bế tắc trong cuộc sống, túng quẫn về tiền bạc hoặc có chuyện buồn về tình cảm…

“Khi phát hiện có người tự tử, tôi tìm mọi cách để cứu sống nạn nhân. Dụng cụ cứu người có sẵn trên ca nô gồm phao và áo phao, trong đó có một sợi dây dài hơn 5 m được cột với áo phao gắn vào ca nô. Phát hiện thấy nạn nhân thì tôi thả phao rồi nhảy xuống sông để cứu người” - anh Song nói.

Từ đầu năm đến nay, anh Song đã kịp thời dùng ca nô để cứu sống chín người nhảy cầu Bến Lức tự tử, trong số đó có những người còn rất trẻ.

Anh Song (mặc áo sơ mi) đã cứu được chín người nhảy cầu Bến Lức tự tử từ đầu năm đến nay. Ảnh: LÊ DUY

Mới đây, vào tối 17-11, chị BT (33 tuổi, ngụ huyện Thạnh Hóa, Long An) một mình chạy xe máy từ hướng TP Tân An đi TP.HCM. Khi gần đến giữa cầu Bến Lức, chị B dừng xe, leo lên thành cầu rồi nhảy xuống sông Vàm Cỏ Đông. Nhiều người đi đường chứng kiến nhưng không kịp phản ứng.

Nghe tiếng kêu cứu của mọi người, anh Song đang ngồi ở bến ca nô nhanh chóng chạy ra giữa dòng nước chảy xiết.

Với kinh nghiệm cứu người, anh thả ca nô trôi theo con nước lớn chừng 10 m. Chờ khi nhìn thấy nạn nhân vừa trồi lên mặt nước, anh lập tức quăng áo phao, dây kéo rồi lao xuống đẩy cho chị BT ôm áo phao, từ từ đưa nạn nhân lên phương tiện an toàn.

“Quan niệm của tôi cứu được người là giúp gia đình người ta bớt đau khổ, chậm 1 giây là xem như mất cơ hội đưa nạn nhân trở lại cuộc sống đời thường. Cứu được ai đó thì thấy vui, hạnh phúc lắm nhưng cũng có khi không cứu kịp thời. Vài ngày sau, thi thể nổi lên, dù không hề quen biết nhưng trong lòng thấy day dứt, áy náy, cả đêm không ngủ được” - anh Song chia sẻ thêm.

Công việc thường ngày của anh Song là cấp dưỡng, bảo vệ ca nô cho Đội CSGT đường thủy, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Long An khu vực gần dốc cầu Bến Lức.

Vì thế, từ bên dưới, ngồi quan sát lên trên cầu và Quốc lộ 1 rất rõ, chỉ cần nghe tiếng kêu cứu của người đi đường là anh Song có thể thấy ngay.

Anh Song cho biết khó khăn của việc cứu người trên sông Vàm Cỏ Đông là thời điểm nước chảy xiết và trong đêm. Nạn nhân khi nhảy xuống sông rất hoảng loạn, anh phải tìm cách thả phao cho họ nắm và nhảy xuống cứu kịp thời.

Đội CSGT đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Long An - nơi anh Song đang công tác, gần cầu Bến Lức. Ảnh: LÊ DUY

Không được đền ơn còn bị đánh

Dù cứu được rất nhiều người từ cõi chết trở về nhưng cũng có một số người không trả ơn mà vừa cứu được lên bờ liền quay lại hành hung, đánh anh.

Anh Song nhớ rất rõ vào một buổi chiều đầu năm, một thanh niên khoảng 30 tuổi do buồn chuyện gia đình đã chạy xe máy tới cầu Bến Lức rồi nhảy xuống sông tự tử.

Nhiều người đứng trên cầu chứng kiến đều bất lực. Lúc này, anh cùng một công an phụ trách ấp ở xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức chạy ca nô ra giữa sông chờ nạn nhân nổi lên.

Anh Võ Phát Song cứu được một nạn nhân nhảy cầu. Ảnh: LÊ DUY

Thanh niên này đang ngụp lặn xuôi theo con nước lớn cách xuồng 4 m, anh Song ném áo phao ra xa, rồi nhảy xuống cứu nạn nhân. Vật lộn với dòng nước chảy xiết, cuối cùng anh đã đưa được người này lên bờ để hô hấp.

Khi tinh thần trở lại bình thường, thanh niên này “trả ơn” bằng cách lấy nón bảo hiểm lao vào đánh công an ấp và anh Song với lý do “ai kêu mấy ông cứu, tôi đang muốn chết, cứu tôi để làm gì”. Người này còn đòi ăn thua đủ với anh Song nhưng được mọi người can ngăn.

Hay vụ một thanh niên quê huyện Cần Đước, Long An túng quẫn do thiếu nợ nên tìm đến cầu Bến Lức tự tử.

Biết có người nhảy cầu, anh Song chạy ca nô quanh khu vực chân cầu để tìm kiếm, sau đó cứu “người chán sống” lên bờ an toàn.

“Chưa kịp ngồi nghỉ mệt, tôi bị tát một cái vào mặt như trời đánh” - anh Song kể và cho biết thanh niên này vừa tát vừa chửi: “Ai kêu ông cứu tôi, chuyện của tôi, tôi tự lo được, tôi báo công an ông xen vào việc đời tư của tôi…”.

Tuy nhiên, vợ nạn nhân đã gửi lời cảm ơn và xin lỗi vì cách hành xử không chuẩn mực của chồng, trước lúc họ lên xe rời đi.

Anh Song vẫn tâm niệm cho rằng cứu người là việc nên làm bởi khi trở lại từ cõi chết, họ sẽ biết quý trọng cuộc sống hơn. Bởi vậy, dù chưa một lần được đền ơn, thậm chí còn bị đánh, bị chửi, anh Song vẫn vui và hạnh phúc với việc mình làm.