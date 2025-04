Video Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs khai tại cơ quan Công an 05/04/2025 14:15

(PLO)- Tại Cơ quan Công an, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlog đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Tại cơ quan công an, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlog nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật, họ gửi lời xin lỗi đến những người tin tưởng mua sản phẩm.

Trước đó, hôm 3-4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với các bị can, gồm: Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm, quy định tại khoản 4 Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt về tội lừa dối khách hàng, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Lê Tuấn Linh, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt về tội lừa dối khách hàng, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), cổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt về tội lừa dối khách hàng, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Lê Thành Công là cổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt về tội lừa dối khách hàng quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, sản phẩm Thực phẩm bổ sung kera SuperGreens Gummies (Thường được gọi là kẹo Kera) là sản phẩm của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, do Công ty Cp Asia life sản xuất là hàng giả.

Sản phẩm đã được Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt bán ra thị trường 135.325 hộp trong thời gian từ 12-12-2024 đến ngày 19-3-2025, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.