Chiêu trò núp bóng công ty để sản xuất gas giả tại TP.HCM 25/12/2025 17:51

(PLO)- Bốn bị can vừa bị khởi tố do lợi dụng pháp nhân công ty để sản xuất gas giả, tiêu thụ ra thị trường với giá rẻ.

Ngày 24-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quốc Tế (37 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Năng Lượng An Lộc Phát Miền Nam), Lê Hồng Vân (51 tuổi), Phạm Thiện Đến (37 tuổi) và Phạm Tấn Phát (33 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả theo Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Công an TP.HCM khởi tố bốn người liên quan để điều tra. Ảnh: CACC

Các quyết định khởi tố liên quan đến đường dây sang chiết, tiêu thụ khí gas giả mạo nhãn hiệu với thủ đoạn tinh vi, hoạt động trong thời gian dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn phòng cháy, chữa cháy và quyền lợi người tiêu dùng.

Lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để tổ chức

Theo kết quả điều tra ban đầu, các bị can đã lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty TNHH Năng Lượng An Lộc Phát Miền Nam, do Trần Quốc Tế làm giám đốc, đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực phân phối khí gas hóa lỏng, để che giấu hoạt động phạm tội.

Nhóm người lợi dụng bình phong là công ty hoạt động trong lĩnh vực phân phối khí gas hóa lỏng, để che giấu hoạt động phạm tội. Ảnh: CA

Mặc dù không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy và an toàn kỹ thuật theo quy định, nhóm này vẫn tự ý lắp đặt hệ thống bơm, nạp gas trái phép, sang chiết khí gas từ xe bồn vào hàng ngàn vỏ bình mang nhiều nhãn hiệu gas đang được bảo hộ.

Theo điều tra, nhóm này tổ chức hoạt động khép kín, phân công vai trò cụ thể từ khâu mua gas số lượng lớn, sang chiết, vận chuyển cho đến khò màng co, dán tem nhãn giả và đưa đi tiêu thụ tại các cửa hàng gas nhỏ lẻ trên địa bàn TP.HCM.

Hệ thống sang chiết gas trái phép bị công an phát hiện. Ảnh: CACC

Để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng chủ yếu liên lạc, giao dịch thông qua các ứng dụng nhắn tin, sử dụng chế độ tự xóa nội dung và thường xuyên thay đổi địa điểm sang chiết, giao hàng.

Cơ quan điều tra xác định, nhằm thu lợi bất chính, các bị can bán gas giả với giá thấp hơn gas chính hãng từ 30% đến 50%, lợi dụng tâm lý ham rẻ của một bộ phận đại lý và người tiêu dùng.

Cửa hàng bán gas cũng tham gia đường dây

Đáng chú ý, công đoạn khò màng co, dán tem nhãn giả không được thực hiện tại kho tập trung mà tiến hành trực tiếp tại các điểm giao hàng hoặc cửa hàng tiêu thụ. Cách làm này nhằm giảm thiểu nguy cơ bị phát hiện trong quá trình vận chuyển.

Công an thu giữ các tang vật liên quan. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra cho thấy, một số cửa hàng gas dù biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp của số gas nhưng vẫn cung cấp vỏ bình, địa điểm và tạo điều kiện để các đối tượng hoàn tất việc dán nhãn giả, hình thành vòng luân chuyển, tiêu thụ gas giả khép kín.

Trong số đó, cơ quan chức năng xác định cửa hàng gas Vi Văn Tín, địa chỉ 212 Mai Xuân Thưởng, phường Bình Tây, do bị can Lê Hồng Vân làm chủ, có vai trò tham gia tiêu thụ gas giả trong đường dây này.

Quá trình khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng lớn bình gas giả mạo nhãn hiệu, hàng ngàn vỏ bình chờ sang chiết, tem nhãn giả, màng co, hệ thống bơm nạp gas, dụng cụ khò nhiệt cùng nhiều phương tiện vận chuyển.

Kết quả giám định xác định toàn bộ số tang vật trên đều là hàng giả.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, hoạt động sang chiết gas trái phép diễn ra với quy mô lớn, không bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp kinh doanh gas chân chính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm.