Nhóm thanh thiếu niên từ Cà Mau lên Tây Ninh gây 3 vụ cướp trong 1 đêm 18/03/2026 07:35

(PLO)- Chỉ trong một đêm, nhóm thanh thiếu niên từ Cà Mau lên Tây Ninh gây ra ba vụ cướp táo tợn, dùng dao khống chế nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.

Tối ngày 17-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triệt phá nhóm thanh thiếu niên thực hiện ba vụ cướp trên địa bàn tỉnh.

Các nghi can gồm Đoàn Nhựt Duy (21 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau); TĐN (sinh ngày 1-4-2008), H.N.A.T (sinh ngày 23-3-2008) và Lưu Tuấn Linh (20 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau).

Linh (trái) và Duy bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, chiều 3-3, cả nhóm tụ tập ăn nhậu tại nhà vợ của Linh ở Cà Mau. Sau đó, rủ nhau lên Tây Ninh với mục đích vừa đi chơi vừa tìm “con mồi” để cướp tài sản. Trên đường đi, nhóm đã bẻ trộm hai biển số xe của người dân để gắn vào phương tiện nhằm tránh bị phát hiện.

Đến sáng 4-3, nhóm có mặt tại khu vực núi Bà Đen, thuê nhà nghỉ lưu trú. Tối cùng ngày, bốn người bắt đầu thực hiện hành vi phạm tội. Khoảng 20 giờ 30 phút, tại khu vực bờ hồ Dầu Tiếng, nhóm phát hiện một đôi nam nữ đang ngồi tâm sự. Duy và Linh tiếp cận, dùng dao kề cổ khống chế, cướp 2 điện thoại iPhone rồi bỏ chạy.

Chưa dừng lại, trên đường tỉnh 784, khi đến khu vực ngã tư Đại Đồng, nhóm tiếp tục phát hiện một phụ nữ đang đi xe máy. Cả nhóm theo đến đoạn đường vắng, ép xe, dùng dao đe dọa buộc nạn nhân bỏ lại xe máy và túi xách bên trong có điện thoại cùng tiền mặt.

2 chiếc xe máy nhóm thanh thiếu niên dùng làm phương tiện gây án. Ảnh: CA

Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, tại đường tỉnh 786 (xã Phước Chỉ), nhóm tiếp tục gây án lần thứ ba. Khi phát hiện một người đàn ông chở vợ bằng xe máy, nhóm này lập tức ép xe. Trong quá trình khống chế, Duy đã dùng dao đâm vào bụng nạn nhân khiến hai vợ chồng hoảng loạn bỏ xe chạy thoát thân. Nhóm nhanh chóng lấy túi xách chứa tài sản rồi tẩu thoát về Cà Mau.

Sau khi gây án, nhóm thanh thiếu niên quay về Cà Mau liên hệ Lê Trọng Tài (19 tuổi,ngụ xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau) để bán 3 điện thoại vừa cướp được với giá 3,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Duy còn đưa một điện thoại cho Trịnh Hoàng Nhanh (21 tuổi, ngụ xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau) sử dụng sau khi kể lại toàn bộ vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Duy, Linh và hai thiếu niên về tội cướp giật tài sản. Tài bị khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, trong khi Nhanh bị xử lý về hành vi che giấu tội phạm.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.