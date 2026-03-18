Đề xuất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1-7-2026 18/03/2026 01:50

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Dự thảo Nghị định quy định từ ngày 1-7-2026 mức lương cơ sở mới được xác định là 2,53 triệu đồng/tháng. Mức lương này được dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, mức lương này là căn cứ để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định, cũng như tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở sau khi báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định để phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Đối với các Bộ, cơ quan trung ương, dự thảo nêu rõ nguồn kinh phí để thực hiện chính sách được huy động từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên dự toán tăng thêm so với dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao; sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí.

Riêng nguồn thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sẽ sử dụng tối thiểu 35%.

Đối với các tỉnh, thành, nguồn kinh phí bao gồm 70% tăng thu ngân sách địa phương thực hiện so với dự toán được giao và 50% tăng thu ngân sách địa phương dự toán các năm so với năm trước được giao, không tính các nguồn như thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết.

Địa phương cũng sẽ sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên dự toán đã được giao qua các năm, nguồn cải cách tiền lương còn dư, kinh phí tiết kiệm do tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp và sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ, riêng cơ sở y tế công lập là 35%.

Trong trường hợp thiếu hụt, ngân sách trung ương sẽ bổ sung nguồn kinh phí cho các bộ, cơ quan và các địa phương sau khi đã thực hiện triệt để các quy định về việc sử dụng nguồn lực tại chỗ.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư hoặc tự đảm bảo chi thường xuyên, kinh phí thực hiện do đơn vị tự đảm bảo theo cơ chế tự chủ tài chính được quy định tại các Nghị định hiện hành.

Hiện nay, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đang được áp dụng theo Nghị định 73/2024 của Chính phủ. Theo đó, từ ngày 1-7-2024, mức lương cơ sở đã được điều chỉnh tăng lên mức 2,34 triệu đồng/tháng, thay thế cho mức 1,8 triệu đồng/tháng được áp dụng trước đó.

Việc liên tục rà soát, đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở được Chính phủ thực hiện dựa trên khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của đất nước, nhằm từng bước cải thiện và bảo đảm đời sống cho đội ngũ người lao động trong khu vực công.