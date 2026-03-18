1 người tử vong sau cuộc cự cãi giữa giám sát công trình và công nhân 18/03/2026 06:33

(PLO)- Từ cuộc cự cãi qua điện thoại, công nhân đã tìm gặp giám sát công trình rồi xảy ra ẩu đả, dẫn đến một công nhân tử vong sau khi đưa đi cấp cứu.

Tối ngày 17-3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tạm giữ Đoàn Minh Thuận (39 tuổi, xã Hồ Tràm, TP HCM) để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, vào lúc 22 giờ 50 phút ngày 16-3, Công an xã Bến Lức (Tây Ninh) tiếp nhận nguồn tin từ Trung tâm y tế khu vực Bến Lức về việc một bệnh nhân đã tử vong trước khi nhập viện. Nạn nhân được xác định là Danh Phol (48 tuổi, xã Tây Yên, tỉnh An Giang). Trên cơ thể người này có nhiều vết thương.

Đoàn Minh Thuận bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Ngay sau đó, lực lượng công an đã triển khai các biện pháp điều tra, xác minh. Kết quả bước đầu cho thấy, vào khoảng 20 giờ cùng ngày, Danh Phol cùng Danh Nhi (37 tuổi, là cháu của Phol) tổ chức nhậu tại một nhà trọ thuộc ấp 1 Tân Bửu. Đến khoảng 22 giờ, Phol xảy ra cự cãi qua điện thoại với Đoàn Minh Thuận (người đang làm giám sát công trình nơi Phol làm việc).

Hiện trường vụ án. Ảnh: CA

Sau cuộc gọi, Nhi điều khiển xe mô tô chở Phol đến công trình để tìm gặp Thuận nói chuyện. Khi đến nơi, hai bên tiếp tục phát sinh mâu thuẫn. Phol và Nhi đã lao vào đánh Thuận, khiến người này ngã xuống đất. Trong tình huống đó, Thuận đã lấy một con dao cắt cây cảnh gần đó đâm liên tiếp vào Phol.

Sự việc chỉ dừng lại khi những người xung quanh phát hiện, can ngăn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế khu vực Bến Lức nhưng đã tử vong trên đường đi.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.