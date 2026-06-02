Liên tiếp xảy ra tai nạn vì gia súc trên cao tốc, CSGT yêu cầu người dân ký cam kết 02/06/2026 17:28

(PLO)- Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 yêu cầu người dân ký cam kết không được thả rông gia súc vào cao tốc gây mất an toàn giao thông.

Ngày 6-2, tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6- Phòng 6 thuộc Cục CSGT cho biết đơn vị đang tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương dọc tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đoạn qua tỉnh Lâm Đồng, để rà soát các điểm nóng, tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết không chăn thả gia súc trong phạm vi hành lang an toàn đường cao tốc.

CSGT phối hợp tuyên truyền cho người chăn thả gia súc gần cao tốc.

Động thái này được triển khai trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các vụ việc gia súc xuất hiện trên cao tốc, gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, thời gian qua đơn vị phối hợp chính quyền địa phương, lực lượng công an cơ sở, đơn vị quản lý đường cao tốc tổ chức kiểm tra, yêu cầu các hộ dân thu gom, nhốt giữ gia súc; xử lý các trường hợp vi phạm, tái phạm; đồng thời kiểm tra, khắc phục các vị trí hàng rào bảo vệ bị hư hỏng và các lối mở tự phát.

Tuy nhiên, tình trạng gia súc xâm nhập vào khu vực cao tốc vẫn tiếp diễn. Lực lượng chức năng ghi nhận nhiều trường hợp trâu, bò, dê, các loại gia súc khác xuất hiện bên trong hàng rào bảo vệ, trên đường gom và tại các lối mở tự phát dọc tuyến Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đặc biệt trên đoạn qua địa bàn xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng.

Các lực lượng phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở những người chăn thả gia súc.

Không chỉ gia súc, một số người dân còn đi bộ tiếp cận hoặc đi vào cao tốc, tạo ra nguy cơ rất lớn đối với các phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 4-2, tại km 191 cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, một xe tải chở khoảng 10 con bò lưu thông theo hướng Khánh Hòa đi TP.HCM bất ngờ bung cửa sau.

Chỉ trong tích tắc, đàn bò rơi xuống mặt đường rồi hoảng loạn chạy tán loạn giữa cao tốc. Sự việc khiến nhiều tài xế đang lưu thông với tốc độ cao phải phanh gấp, đánh lái khẩn cấp hoặc đưa xe vào làn dừng khẩn cấp để tránh va chạm.

Hiện trường trở nên hỗn loạn và đã xảy ra ít nhất hai vụ tai nạn liên hoàn. Trong đó, một xe tải tông mạnh vào dải phân cách sau khi va chạm với đàn bò.

Gần đây nhất, ngày 25-5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ tai nạn trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, đoạn qua xã Xuân Hòa, TP Đồng Nai.

Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy một con bò bất ngờ xuất hiện trên đường cao tốc khiến tài xế ô tô không kịp xử lý. Chiếc xe tông trực diện, hất văng con bò.

Một vụ tai nạn giao thông do tông trúng bò trên cao tốc.

Cú va chạm mạnh làm nắp capo bật tung, phần đầu xe hư hỏng nặng, túi khí bung ra. Rất may các phương tiện phía sau giữ khoảng cách an toàn nên không xảy ra tai nạn dây chuyền.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến.

Các hành vi như chăn thả gia súc trong phạm vi đường bộ, phá hàng rào bảo vệ, tự ý mở lối đi trái phép, đi bộ vào đường cao tốc hoặc xâm phạm công trình giao thông sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Lực lượng chức năng cũng sẽ xem xét trách nhiệm đối với các cá nhân, hộ gia đình để gia súc đi vào cao tốc gây mất an toàn giao thông.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân sinh sống dọc tuyến tuyệt đối không chăn thả gia súc trong hành lang an toàn đường bộ, không phá hàng rào bảo vệ và không tự ý mở lối đi trái phép. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và phòng ngừa các vụ tai nạn đáng tiếc trên các tuyến cao tốc.