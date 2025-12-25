CSGT lái mô tô đặc chủng chở bé gái đến bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu 25/12/2025 13:00

(PLO)- Nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ người dân, CSGT TP.HCM đã nhanh chóng sử dụng mô tô đặc chủng đưa bé gái đến Bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu, bảo đảm an toàn trong điều kiện giao thông đông đúc.

Ngày 25-12, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết cán bộ Đội CSGT Chợ Lớn vừa kịp thời hỗ trợ đưa một bé gái đến bệnh viện cấp cứu, nhận được sự cảm kích của người dân.

CSGT lái mô tô đặc chủng chở bé gái đến bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 23-12, trong lúc đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại giao lộ đường Dương Bá Trạc (phường Chánh Hưng), tổ công tác Đội CSGT Chợ Lớn gồm Thiếu tá Huỳnh Phúc Đạt và Thiếu tá Nguyễn Minh Trung tiếp cận một người đàn ông lớn tuổi đang bế theo bé gái với vẻ mặt hoảng hốt, nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đi cấp cứu gấp.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, lo ngại việc di chuyển bằng phương tiện cá nhân trong giờ cao điểm sẽ mất nhiều thời gian, Thiếu tá Huỳnh Phúc Đạt đã nhanh chóng báo cáo ban chỉ huy đơn vị. Ngay sau đó, tổ công tác sử dụng mô tô đặc chủng, bật tín hiệu ưu tiên, chở người đàn ông cùng bé gái đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

CSGT dùng xe đặc chủng hỗ trợ chở cháu bé đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh cắt từ clip

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, bé gái đã được đưa đến bệnh viện an toàn, đúng thời điểm để các y bác sĩ tiếp nhận, xử lý ban đầu. Toàn bộ quá trình di chuyển diễn ra nhanh chóng, bảo đảm an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông trên đường.

Đại diện Đội CSGT Chợ Lớn cho biết, đơn vị luôn quán triệt tinh thần sẵn sàng hỗ trợ người dân trong các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là những trường hợp liên quan đến tính mạng, sức khỏe.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra, điều tiết giao thông và tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ.