Người dân TP.HCM háo hức xuống phố, hòa mình vào không khí mừng Giáng sinh
HẢI NHI - PHẠM HẢI
(PLO)- Không khí Giáng sinh lan tỏa khắp các tuyến đường vùng ven và khu vực trung tâm TP.HCM khi nhiều khu dân cư, nhà thờ, tuyến phố được trang hoàng rực rỡ ánh đèn, thu hút đông đảo người dân và du khách xuống phố vui chơi, đón lễ.
Tối 24-12, khắp các tuyến đường và khu dân cư tại khu vực vùng ven và trung tâm TP.HCM rực rỡ sắc màu trong không khí đêm Giáng sinh. Từ sớm, nhiều gia đình, bạn trẻ đã đổ về các khu vực đông người để dạo chơi, chụp ảnh và tận hưởng không khí lễ hội.
Nhiều hang đá Giáng sinh được dựng công phu tại các nhà thờ, khu dân cư và trung tâm TP.HCM, tái hiện cảnh Chúa Hài đồng ra đời. Không gian lung linh ánh đèn thu hút người dân đến tham quan, chụp ảnh trong đêm lễ.