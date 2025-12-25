Người dân TP.HCM háo hức xuống phố, hòa mình vào không khí mừng Giáng sinh 25/12/2025 05:41

(PLO)- Không khí Giáng sinh lan tỏa khắp các tuyến đường vùng ven và khu vực trung tâm TP.HCM khi nhiều khu dân cư, nhà thờ, tuyến phố được trang hoàng rực rỡ ánh đèn, thu hút đông đảo người dân và du khách xuống phố vui chơi, đón lễ.