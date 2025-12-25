Người dân TP.HCM háo hức xuống phố, hòa mình vào không khí mừng Giáng sinh

Người dân TP.HCM háo hức xuống phố, hòa mình vào không khí mừng Giáng sinh

HẢI NHI - PHẠM HẢI

(PLO)- Không khí Giáng sinh lan tỏa khắp các tuyến đường vùng ven và khu vực trung tâm TP.HCM khi nhiều khu dân cư, nhà thờ, tuyến phố được trang hoàng rực rỡ ánh đèn, thu hút đông đảo người dân và du khách xuống phố vui chơi, đón lễ.

VIDEO: Khắp nơi rực rỡ sắc màu trong đêm Giáng sinh tại TP.HCM.

Tối 24-12, khắp các tuyến đường và khu dân cư tại khu vực vùng ven và trung tâm TP.HCM rực rỡ sắc màu trong không khí đêm Giáng sinh. Từ sớm, nhiều gia đình, bạn trẻ đã đổ về các khu vực đông người để dạo chơi, chụp ảnh và tận hưởng không khí lễ hội.

z7362092761405_29910521bbbc9ccd16da877e907d847b.jpg
Ghi nhận tại khu vực trung tâm TP.HCM, đông đảo người dân và du khách đổ về các tuyến đường, nhà thờ lớn để tham quan, chụp ảnh, hòa mình vào không khí Giáng sinh rộn ràng, lung linh ánh đèn trong đêm lễ.
z7362092752229_f5352d47ba7ef24af8c40b5c72d154de.jpg
Gia đình anh Hoàng (ngụ phường Linh Xuân) cùng nhau xuống phố đón Giáng sinh, ghi lại những khoảnh khắc sum vầy bên ánh đèn rực rỡ. Anh Hoàng cho biết đây là dịp để cả nhà thư giãn, tận hưởng không khí lễ hội cuối năm.
z7362107456254_c14c6da3c01d058be23951ff2f2135f3.jpg
z7362107446006_5fc0e3b3d3be6c688577e64ffcab2cbf.jpg
z7362107445220_e8bf1bb7e7a45b58a1174b25734b698d.jpg
Nhiều hang đá Giáng sinh được dựng công phu tại các nhà thờ, khu dân cư và trung tâm TP.HCM, tái hiện cảnh Chúa Hài đồng ra đời. Không gian lung linh ánh đèn thu hút người dân đến tham quan, chụp ảnh trong đêm lễ.
z7362092747516_cdf5879405c7efe163a7531103a6a5ab.jpg
Nhóm bạn Hoài Tâm cùng nhau đến Nhà thờ Thủ Đức tham dự thánh lễ đêm Giáng sinh. Sau thánh lễ, cả nhóm chụp ảnh lưu niệm, tận hưởng không khí ấm áp, rộn ràng của mùa Noel giữa dòng người đổ về nhà thờ ngày một đông.
z7362030378562_65c7ddf24f237cf74bbef10928a3404a.jpg
Khu vực quanh Nhà thờ Đức Bà, nhiều bạn trẻ tranh thủ lưu giữ lại những khoảnh khắc dễ thương, chụp ảnh kỷ niệm trong không khí Giáng sinh rộn ràng, lung linh ánh đèn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan.
z7362135830593_658489567dbf76298ca7f9b4bb7fb396.jpg
Tại nhà thờ Tân Định, bạn Tô Hoàng Minh Nhật dẫn theo bạn gái tham dự thánh lễ bên Công giáo, mong muốn người yêu hiểu thêm về nghi thức tôn giáo, không khí trang nghiêm và ý nghĩa của mùa Giáng sinh.
z7362136459600_ff9142b5d7f9b9fc4b365e5c83959718.jpg
Thúy Vy bày tỏ niềm vui khi được là một phần của ca đoàn giáo xứ Tân Định, mong muốn góp sức nhỏ của mình để lan tỏa không khí trang nghiêm, ấm áp và những giá trị tốt đẹp của mùa Giáng sinh đến cộng đoàn.
z7362030415664_377e8f14a0aca7f2071f508984df868f.jpg
Nhiều bạn nhỏ ở TP.HCM cũng được ba mẹ chở chở đi tham dự thánh lễ Giáng sinh, háo hức hòa vào không khí rộn ràng, được ngắm trang trí lung linh và cảm nhận sự ấm áp của đêm lễ ý nghĩa.
z7362092758437_0219008d77299fdab33668fc391d3d59.jpg
Lần đầu dự thánh lễ tại nhà thờ Thủ Đức, chị Phạm Hoài Ngọc (phường Thủ Đức) không giấu được xúc động trước không gian kiến trúc uy nghi, trang nghiêm; tiếng chuông ngân vang khiến lòng người lắng lại, cảm nhận rõ sự thiêng liêng.
z7362092754721_019622ec8cdbb7967a89fa2d1d9ff9c4.jpg
Người dân, bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc kỷ niệm đẹp của mùa Giáng sinh, dịp đặc biệt chỉ có một lần trong năm, ghi lại không khí rộn ràng, ấm áp tại các nhà thờ.
