Người dân cả nước hân hoan xuống phố đón Giáng sinh 24/12/2025 19:00

(PLO)- Không khí Giáng sinh đang lan tỏa khắp cả nước, từ TP.HCM đến Hà Nội và nhiều địa phương, khi các nhà thờ đồng loạt khoác lên mình diện mạo rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, check-in, tận hưởng mùa lễ hội an lành.

Tại TP.HCM, đúng 18 giờ 45 phút, tiếng chuông vang lên cũng là lúc hệ thống đèn LED tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đồng loạt thắp sáng từ tháp chuông xuống mái nhà. Dù đang trong giai đoạn trùng tu, công trình vẫn gây ấn tượng với hơn 1.000 km dây đèn LED, các họa tiết trang trí và hình cây thông Noel trên tháp chuông, thu hút hàng nghìn người dân, du khách đến vui chơi. Khu vực trước trung tâm thương mại Diamond Plaza được trang trí đẹp mắt, trở thành điểm check-in hấp dẫn đón Giáng sinh.

Tại Hà Nội, ghi nhận ở Nhà thờ Lớn, Hàm Long, Cửa Bắc, rộn ràng trong tiết trời se lạnh, với không gian trang hoàng lộng lẫy và các hoạt động chuẩn bị cho đêm Noel. Ở Đồng Nai, nhà thờ Hà Phát nổi bật với cây thông cao 35 m kết từ hơn 3.000 chiếc nón lá gắn đèn; trong khi nhà thờ Long Bình mang đến không khí ấm áp, gần gũi, thu hút đông đảo gia đình đến vui Noel.

Tại TP Cần Thơ, không khí Giáng sinh lan tỏa khắp Vincom Xuân Khánh và các khu đô thị đều được trang trí rực rỡ. Tại các nhà thờ Chánh tòa, giáo xứ An Thạnh, đông đảo giáo dân và người dân tham dự thánh lễ, cầu mong một mùa Noel an lành, bình an.