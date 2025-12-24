Giáng sinh an lành 24/12/2025 10:06

(PLO)- Giữa ánh đèn Noel rực rỡ và dòng người tấp nập đổ về các nhà thờ, Giáng sinh ở Việt Nam không chỉ là mùa lễ của đồng bào Công giáo mà còn là lát cắt sinh động về sự bình yên, bao dung và tự do tín ngưỡng trên dải đất hình chữ S.

Tôi lớn lên ở khu vực mà hầu hết người dân theo đạo Công giáo – phường Hố Nai cũ, TP Biên Hòa, nay là phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai.

Lớp học của tôi ngày ấy có 43 học sinh thì 42 bạn là người Công giáo, chỉ mình tôi là người ngoại đạo. Thế nhưng hàng năm, mỗi khi cái lạnh se se của mùa đông vừa chạm ngõ, khi các bác, các chú trong ban hành giáo giăng đèn màu kín các con đường, ngõ xóm, nhà thờ… thì hơn ai hết, thậm chí hơn cả những người theo đạo, tôi lại là đứa háo hức nhất.

Háo hức đi xem đèn, xem hang đá, xem dòng người đổ về nhà thờ trong niềm hân hoan rất đặc trưng của mùa Noel.

Cây thông Noel làm bằng 3.000 nón lá khổng lồ tại nhà thờ Hà Phát thuộc phường Long Bình. Ảnh: VÕ TÙNG

Hồi đó, tôi từng thắc mắc vì sao giữa hàng trăm ngàn người xuống đường đón Giáng sinh như thế mà Biên Hòa vẫn trật tự, vẫn bình an? Không chen lấn, không hỗn loạn, không bất an. Những thắc mắc ngây thơ ấy, phải nhiều năm sau, khi đã đủ trải nghiệm và quan sát, tôi mới dần hiểu được câu trả lời.

Giáng sinh ở Việt Nam, xét cho cùng, không chỉ là một lễ hội tôn giáo. Nó đã trở thành một không gian văn hóa chung, nơi người có đạo hay không có đạo đều có thể hòa vào niềm vui, ánh sáng và sự sẻ chia.

Trên những con đường rực rỡ ánh đèn, chúng ta dễ dàng bắt gặp những gia đình chở nhau đi chơi Noel, những nhóm bạn trẻ đứng chụp hình trước hang đá, hay những cụ già lặng lẽ dừng chân trước nhà thờ, nghe vang lên bài thánh ca quen thuộc. Không phân biệt tín ngưỡng, tất cả cùng chung một cảm giác bình yên rất Việt Nam.

Người dân an vui đón giáng sinh 2025. Ảnh: VŨ HỘI

Để có được một mùa Giáng sinh an lành trải dài trên dải đất hình chữ S, đó không phải là điều tự nhiên mà có. Đằng sau sự yên bình ấy là nỗ lực bền bỉ của Đảng và Nhà nước chăm lo đời sống nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo.

Từ chính sách nhất quán về tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đến việc tạo điều kiện cho các hoạt động sinh hoạt tôn giáo diễn ra thuận lợi, đúng pháp luật; từ đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đến bảo đảm an ninh trật tự trong những dịp lễ lớn… Tất cả đã góp phần tạo nên bức tranh Giáng sinh bình yên, ấm áp.

Nhìn lại những mùa giáng sinh đã qua, chúng ta có thể thấy rõ bức tranh tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam ngày càng tươi sáng. Hàng chục nghìn cơ sở thờ tự được tu bổ, xây dựng; các hoạt động tôn giáo lớn được tổ chức trang trọng, an toàn; các chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện, an sinh xã hội.

Người dân háo hức đón giáng sinh 2025. Ảnh: VŨ HỘI

Riêng ở khu vực Hố Nai, nơi tôi lớn lên, điều đó thể hiện rõ nhất qua sự gắn bó giữa bà con giáo dân và chính quyền địa phương. Những mùa Noel trật tự, an toàn không chỉ nhờ lực lượng chức năng làm tốt nhiệm vụ mà còn nhờ ý thức cộng đồng rất cao.

Người dân tự nhắc nhau giữ gìn trật tự, bảo vệ môi trường, nhường đường cho nhau. Nhà thờ mở cửa đón giáo dân, còn khu phố mở lòng đón tất cả mọi người. Sự đồng thuận ấy là nền tảng vững chắc cho bình yên.

Giáng sinh vì thế không chỉ là câu chuyện của ánh đèn và hang đá mà là câu chuyện của niềm tin – niềm tin vào một xã hội ổn định, một đất nước tôn trọng sự khác biệt, nơi mỗi người đều có quyền sống với đức tin của mình trong khuôn khổ pháp luật và cùng nhau hướng tới những giá trị tốt đẹp. Đó cũng là lý do vì sao, nhiều năm sau khi rời Hố Nai, mỗi mùa Noel về, trong tôi vẫn vẹn nguyên cảm giác háo hức ngày nào.

Bà con người công giáo hân hoan chào đón thời khắc Chúa sinh ra đời. Ảnh: VŨ HỘI

Giữa nhịp sống hiện đại còn nhiều lo toan, Giáng sinh an lành trên dải đất hình chữ S nhắc chúng ta rằng bình yên không phải điều xa xỉ. Bình yên được vun đắp từ sự quan tâm của Nhà nước, từ tinh thần đoàn kết của cộng đồng và từ chính cách mỗi người ứng xử với nhau. Để rồi, trong ánh đèn Noel lung linh, ta không chỉ thấy một mùa lễ, mà thấy cả một Việt Nam hiền hòa, nhân ái và đáng tự hào.

Với cá nhân tôi, dù là người ngoại đạo nhưng bao năm nay vẫn luôn thuộc lòng câu: "Vinh danh thiên chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm".