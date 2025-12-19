Khai mạc lễ hội Giáng sinh LumiFesti Saigon 2025 tại Dinh Thống Nhất 19/12/2025 17:07

(PLO)- Dinh Thống Nhất mở cửa đón người dân và du khách tham gia các hoạt động Giáng sinh với không gian trang trí, chương trình nghệ thuật và nhiều trải nghiệm văn hóa cộng đồng.

Ngày 19-12, LumiFesti Saigon 2025 mang chủ đề "Light it. Love it. Live it" (Thắp sáng. Yêu thương. Sống trọn) chính thức khai mạc tại Dinh Thống Nhất. Sự kiện được định vị là lễ hội Giáng sinh thường niên tại thành phố.

Khán giả thích thú với không gian làm đồ thủ công. Ảnh: BTC

Theo Ban Tổ chức (BTC), việc tổ chức LumiFesti Saigon 2025 tại Dinh Thống Nhất nhằm khai phá những khả năng mới cho một di sản lịch sử. Qua đó, đưa nơi đây trở thành điểm đến văn hóa - nghệ thuật sống động vào cuối tuần và về đêm, gắn kết giá trị di sản với nhịp sống đương đại.

Bà Trang Dương, đại diện BTC cho biết, TP.HCM đã có những lễ hội Giáng sinh nhưng thường diễn ra ngắn ngủi. Vì vậy, đơn vị quyết định tổ chức lễ hội kéo dài nhiều ngày để mọi người thực sự cảm nhận được không khí mùa lễ hội và giá trị của sự yêu thương.

Ca sĩ Hằng BingBoong trải nghiệm triển lãm nghệ thuật của nghệ sĩ Koichi. Ảnh: BTC

"LumiFesti Saigon 2025 không chỉ là câu chuyện của người Công giáo mà còn là thông điệp về ánh sáng và tình yêu thương. Chúng tôi muốn các gia đình và bạn trẻ có không gian để chiêm nghiệm lại một năm qua, tìm thấy sự bình yên trong cuộc sống", bà Trang Dương chia sẻ.

Cũng theo bà Trang Dương, dù đây là lần đầu tổ chức nhưng đơn vị đang xây dựng LumiFesti thành sự kiện định kỳ với chủ đề riêng biệt mỗi năm.

Đại diện BTC chia sẻ tại buổi khai mạc. Ảnh: BTC

Ý tưởng chủ đạo của lễ hội năm nay phát triển từ hình ảnh trái châu và chiếc chuông Giáng sinh, gợi nhắc sự tròn đầy và bình an. Hình hài trái châu trở thành điểm nhấn thị giác với đường nét đồng bộ cùng kiến trúc đốt trúc của Dinh Độc Lập.

Lễ hội diễn ra xuyên suốt ba ngày 19, 20 và 21-12 (từ 8 giờ sáng đến 22 giờ đêm) tại số 1 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, TP.HCM.

Tại đây, người dân có thể thưởng thức thực đơn đa dạng, xem trình diễn acoustic hoặc tham gia các workshop thủ công làm thiệp, vòng nguyệt quế, trang trí sáp thơm.

Du khách trải nghiệm không gian giáng sinh tại LumiFesti Saigon 2025. Ảnh: BTC

Ngoài ra, sự kiện còn có triển lãm nghệ thuật "The Colors of Joy" với các tác phẩm art-toy Baby Sumo Kō và tranh chuyển động từ nghệ sĩ Koichi. Khu vui chơi Baby Sumo Kō Theme Park cũng mang đến không gian thư giãn cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là các góc chụp ảnh lung linh cho giới trẻ.