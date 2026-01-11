Mùa hoa Tết cận kề, nhà vườn trồng hoa ‘nín thở’ chờ ngày ra chợ 11/01/2026 12:25

(PLO)- Khi Tết Nguyên đán đang đến gần, nhiều nhà vườn trồng hoa tại TP.HCM lại tất bật chăm sóc từng chậu hoa, mong sẽ có một cái tết đủ đầy.

Khi không khí Tết đang dần lan tỏa khắp các con đường, nhà vườn trồng hoa tại TP.HCM lại bước vào giai đoạn bận rộn nhất trong năm, miệt mài chăm sóc từng chậu hoa để kịp nở đúng dịp Tết Nguyên đán 2026.

Tại làng hoa Thới An (TP.HCM), thời điểm này được xem là giai đoạn “chạy nước rút” của vụ hoa Tết. Từ sáng sớm, nhiều nhà vườn đã tất bật đi kiểm tra độ ẩm, tỉa lá, phòng trừ sâu bệnh, điều chỉnh tưới nước và bón phân nhằm giúp hoa phát triển đồng đều. Dù đối mặt nhiều khó khăn, người trồng hoa vẫn kỳ vọng vào một mùa Tết khởi sắc, mang sắc xuân đến từng gia đình khi năm mới cận kề.

Nhà vườn miệt mài chăm sóc từng chậu hoa để kịp nở đúng dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: HẢI NHI

Tất bật chăm sóc hoa kịp Tết

Giữa những luống hoa đang bước vào giai đoạn quyết định của vụ Tết, chị Trịnh Thị Kim Lan cùng các thành viên trong gia đình đang chăm sóc từng chậu hoa đã được xuống giống từ tháng 6, canh thời điểm nở đúng dịp Tết Nguyên đán.

Chị Lan (bìa trái) chăm sóc hoa, trò chuyện với nhân công. Ảnh: HẢI NHI

Chị Lan bảo, mùa hoa năm nay vất vả hơn hẳn mọi năm khi mưa nhiều kéo dài khiến hoa dễ chết, sâu bệnh phát sinh mạnh, chi phí vật tư đầu vào không ngừng tăng cao.

Thời điểm này được xem là cao điểm chăm sóc hoa Tết. Với cúc đại đóa, người trồng buộc phải thường xuyên lặt bỏ những bông nhỏ, tập trung nuôi bông lớn để bảo đảm hoa nở đúng thời điểm.

“Nếu chậm tay, hoa sẽ nở sớm hoặc muộn, coi như mất Tết. Để kịp tiến độ, chúng tôi phải huy động thêm nhân công, có thời điểm lên đến hơn chục người cùng làm việc liên tục” - chị Lan nói.

﻿ ﻿ Nhân công tất bật chăm sóc hoa. Ảnh: HẢI NHI

Không chỉ mưa nắng thất thường, những ngày thời tiết chuyển lạnh cũng buộc người trồng hoa phải điều chỉnh chế độ chăm sóc. Theo chị Lan, nhà vườn phải bón thêm phân, tăng cường dinh dưỡng để cây khỏe, chịu lạnh tốt hơn.

Ở khâu tiêu thụ, thị trường năm nay cũng trầm lắng hơn. Thương lái đến vườn ít, chủ yếu chờ sát Tết, khoảng ngày 15 đến 20 tháng Chạp mới bắt đầu đặt hàng. Trường hợp sức mua không như kỳ vọng, gia đình chị Lan sẽ chủ động mang hoa ra bán tại các tuyến đường, công viên, vừa bán sỉ vừa bán lẻ để xoay vòng vốn.

Do ảnh hưởng của kinh tế khó khăn, sản lượng hoa Tết của gia đình chị Lan năm nay chỉ còn khoảng 5.000 chậu, giảm hơn một nửa so với những năm trước. Dù vậy, chị vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào vụ hoa Tết 2026.

Chờ ngày ra chợ

Cách đó không xa, ông Trần Văn Giang đang cẩn thận đi dọc khu vườn để kiểm tra tình trạng cây sau cơn mưa đêm. Vườn của ông trồng đa dạng các loại hoa, từ cúc, hoa dừa, mồng gà, cúc mâm xôi đến cả cà chua kiểng phục vụ nhu cầu chưng Tết.

Ông Giang đi dọc khu vườn để kiểm tra tình trạng cây sau cơn mưa đêm. Ảnh: HẢI NHI

Ông Giang cho biết bên cạnh nỗi lo thời tiết, việc đăng ký điểm bán hoa Tết cũng khiến nhiều nhà vườn không khỏi băn khoăn.

“Mọi năm, thời điểm này chúng tôi đã đăng ký xong các điểm bán ở công viên, khu dân cư để chủ động tính toán sản lượng. Năm nay đến giờ vẫn chưa có thông báo cụ thể nên rất khó chuẩn bị” - ông Giang nói.

Theo ông Giang, nếu không sớm chốt được điểm bán, nhà vườn sẽ gặp nhiều áp lực trong khâu vận chuyển, phân bổ hoa ra thị trường khi Tết cận kề.

﻿ Nhân công làm việc, chăm sóc kỹ từng chậu hoa. Ảnh: HẢI NHI

Chị Phạm Minh Tâm là lao động thời vụ tại vườn hoa nhà ông Giang. Từ 6 giờ sáng chị đã có mặt để phụ chăm sóc vụ hoa Tết. Công việc của chị Tâm không chỉ là bưng bê, sắp xếp chậu mà còn lặt chồi, tỉa lá, buộc cành, kiểm tra sâu bệnh và điều chỉnh độ ẩm cho cây.

Chị Tâm mong vụ hoa thuận lợi để có thêm thu nhập lo cho gia đình. Ảnh: HẢI NHI

“Tôi được thuê lặt chồi hoa, mỗi ngày công khoảng 250.000 đồng. Việc này phải làm kỹ, làm ẩu là hoa không đều, nhà vườn lỗ liền” - chị Tâm chia sẻ.

Những ngày mưa nhỏ còn có thể tranh thủ làm, mưa lớn thì phải tạm nghỉ để tránh dập hoa, ảnh hưởng chất lượng. Càng gần Tết, nhịp làm việc càng gấp rút. Các nhân công chia ca, làm xuyên trưa để kịp tiến độ. Làm thời vụ nhiều năm, chị Tâm mong vụ hoa thuận lợi để có thêm thu nhập lo cho gia đình, còn nhà vườn bán được hoa, bù đắp công sức suốt mùa mưa nắng.