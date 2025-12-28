Nhà vườn tất bật đơn hàng hoa Tết, chủ động livestream bán hàng sớm 28/12/2025 16:14

(PLO)- Dù còn hai tháng mới đến Tết Âm lịch, nhiều nhà vườn đã tất bật "chốt" đơn, đưa hoa lên sóng livestream để tiếp cận khách hàng sớm.

Còn khoảng 2 tháng nữa là tới Tết Âm lịch nhưng nhiều vườn tại TP.HCM và vựa hoa trên cả nước đã tất bật các đơn hàng cho thương lái, hoặc bán lẻ trên các nền tảng thương mại điện tử.

Nhà vườn sớm có đơn đặt hàng

Cũng như mọi năm, gia đình ông Đoàn Văn Viễn tại xã Bình Chánh (TP.HCM) đang tất bật chăm sóc cho những dòng hoa đã lên cây như hướng dương, sống đời, cúc vạn thọ và xuống giống mới cho một số loại hoa Tết như mãn đình hồng, mào gà...

"Năm nay, chúng tôi xuống giống cỡ 12.000 chậu cúc vạn thọ đơn, hơn 1.000 chậu cúc vạn thọ loại 3 cây, 500 cây hướng dương. Đặc biệt năm nay gia đình trồng 300 chậu bắp cảnh trưng Tết"- ông Viễn nói.

Ông cũng nhấn mạnh, chậu bắp là sản phẩm mới của năm nay, mang tính tượng trưng cho sự đầy đủ, chắc chắn, nên được kỳ vọng sẽ hút khách mùa Tết.

"Hiện tại, các loại hoa Tết vẫn đang trong quá trình chăm sóc, và xuống giống nên sức mua vẫn đang là ẩn số. Phải qua đầu tháng 12 âm lịch, khi đó thương lái xuống mua hoa, mới biết được lượng hoa bán được.

Năm nay giá bán vẫn giữ nguyên dù nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, tôi kỳ vọng sức mua sẽ ổn"- ông Viễn nói.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng, người trồng hoa tại Chợ Lách (Vĩnh Long) cho biết, vườn đang trồng 7000 chậu hoa cúc mâm xôi với hai loại kích cỡ, chậu lớn và chậu mini. Một số chậu có bông sớm để phục vụ cho nhu cầu Tết Dương lịch.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng đang chăm sóc vườn hoa cúc cho dịp Tết. Ảnh: THU HÀ

"Tin vui là hiện 7000 chậu của vườn tôi đã sớm được thương lái cọc mua hết, nên người bán hoa như tôi được ăn Tết sớm"- bà Tuyết Hồng hồ hởi nói.

Cũng theo bà Hồng, năm nay các vườn hoa người trồng hoa Tết khá vất vả, vì giá nguyên vật liệu đầu vào như phân thuốc, giống, nhất là xơ dừa... đều tăng đáng kể từ 10-15%. Dù vậy khi bán lẻ ra ngoài không tăng hoặc chỉ tăng nhẹ để cân đối giữa chi phí trồng và sức mua tiêu dùng.

"Trải qua đợt mưa lũ, ngập nước vừa qua, người dân cả nước đang rất vất vả nên chúng tôi cũng lo ngại sức mua sẽ giảm. Do đó không tăng thì lỗ mà tăng nhiều thì dân không đủ tiền để mua"- bà Hồng chia sẻ.

Tương tự, tại vườn hoa kiểng khác gần đấy, công nhân cũng đang tất bật gói hoa để vận chuyển cho khách trưng vào dịp tết dương lịch. Người làm cho biết, tùy theo đơn đặt hàng của thương lái mà nhà vườn sẽ có kỹ thuật chăm hoa ra sớm hơn hoặc muộn để phục vụ từng thời điểm trưng Tết.

Người trồng hoa gói đơn hàng nở sớm phục vụ Tết Dương lịch. Ảnh: THU HÀ

"Chúng tôi cũng muốn bán xong sớm để được ăn Tết cùng gia đình. Hiện 60% số hoa trong vườn đã được thương lái cọc"- người này chia sẻ.

Chị Hồ Thị Mộng Thơ, chủ vựa giống Huyền Linh (Huyền Linh Garden) cũng thông tin, năm nay, từ gần một tháng nay vườn của bà đã sớm bán ra thị trường tắc bánh xe (loại tắc quả to) kích cỡ nhỏ để trưng bàn khách hoặc bàn làm việc. Tới nay có khoảng 2000 chậu tắc cảnh đã tới tay khách hàng để trưng tết sớm.

Đối với hoa Tết, chị Thơ cho biết, ngày 6-1 tới đây, vườn sẽ mở bán hoa cúc mâm xôi ra thị trường.

"Năm nay chúng tôi sẽ bán 30.000 chậu cúc mâm xôi với nhiều kích cỡ để người dân lựa chọn. Giá đối với chậu size lớn được dự kiến từ 350.000 - 400.000 đồng/cặp. Kỳ vọng sẽ được người dân đón nhận sớm, vì hoa có thể để được lâu, bền màu"- chị Thơ nói.

Đổi mới cách bán hàng

Theo các nhà vườn, năm nay người trồng hoa không ngồi chờ thương lái tới bán, thay vào đó họ chủ động lên mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng hoặc livestream trên các nền tảng mạng xã hội để bán hoa.

Chị Mộng Thơ cho biết: "Sẽ ít ai nghĩ rằng, người dân sẽ mua hoa Tết, cây cảnh, thậm chí là cây giống trên sóng livestream. Nhưng mỗi ngày chúng tôi bán ra hàng ngàn cây giống, và hàng trăm cây tắc cảnh mỗi ngày".

"Năm ngoái cũng là năm đầu tiên tôi livestream bán hoa Tết nhưng chưa tới rằm tháng Chạp đã bán hết 20.000 chậu cúc mâm xôi. Vì thế năm nay, từ ngày 6-1 tôi sẽ tiếp tục livestream để bán 30.000 chậu cúc mâm xôi, tức bán sớm để bà con mua sắm sớm"- chị Mộng Thơ nói.

Tuy nhiên chị Thơ cũng bày tỏ nhược điểm của bán hoa livestream là khó tìm người giao hàng, nhất là thời điểm "vàng" của hàng Tết. Chưa kể quá trình vận chuyển xa cũng gây hư hỏng hoa, hoặc giao tới nơi nhưng người mua không nhận hàng...

"Khi xác định bán online, chúng tôi cũng dự trù các trường hợp trên để tính toán loại cây, khu vực... để đảm bảo hoa tới tay khách được nguyên vẹn"- chị Thơ chia sẻ.

Các nhà sáng tạo nội dung quay clip quảng cáo hoa Tết hỗ trợ nhà vườn. Ảnh: THU HÀ

Nhà sáng tạo nội dung Thiện Nhân cũng thông tin sẽ kết hợp cùng các nền tảng thương mại điện tử, thực hiện các livestream bán hoa Tết cho bà con Chợ Lách (Vĩnh Long).

Đại diện TikTok Shop cũng thông tin đơn vị này đang phối hợp cùng các nhà sáng tạo nội dung và Sở Công Thương Đồng Tháp để thực hiện các chương trình livestream bán hoa Tết với chủ đề "Tết ta ba miền - chở hoa về nhà".