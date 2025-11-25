Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2026 có gì mới? 25/11/2025 20:25

(PLO)- Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ có nhiều điểm nhấn mới với khu ẩm thực, quảng bá thương hiệu, các hoạt động lễ hội và chương trình nghệ thuật diễn trên nhiều tuyến phố lân cận.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026. Đây là sự kiện văn hóa đặc trưng nhiều năm qua, thể hiện quá trình phát triển và năng lực tổ chức sự kiện văn hóa của TP.

Năm nay, Đường hoa Nguyễn Huệ có chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”. Sự kiện kéo dài 8 ngày, khai mạc lúc 19 giờ ngày 15-2-2026 và bế mạc lúc 21 giờ ngày 22-2-2026 (từ 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 6 Tết Bính Ngọ).

Các đại cảnh sẽ được trưng bày đến 21 giờ ngày 22-3-2026. Tuyến đường tổ chức từ giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi đến giao lộ Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng. Đây là năm thứ 23 Đường hoa được tổ chức tại trung tâm TP.HCM, tiếp tục là điểm đến vui Xuân lý tưởng của người dân.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ 2025. Ảnh: HG-TV.

Điểm mới trong năm 2026 là Đường hoa Nguyễn Huệ lần đầu bố trí các khu vực phục vụ ẩm thực, quảng bá hình ảnh, thương hiệu và các hoạt động lễ hội, tương tác, kết nối. Các khu vực này sẽ được bố trí dọc hai bên và một phần lòng đường Nguyễn Huệ, vỉa hè góc Lê Lợi - Nguyễn Huệ (khu Thương xá Tax cũ).

Bên cạnh đó, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, giải trí và điểm ẩm thực sẽ được tổ chức trước các khách sạn, nhà hàng thuộc hệ thống Saigontourist Group (Oscar, Palace, Kim Đô, Caravelle, Sheraton, Grand, Rex, Majestic, Lữ hành Saigontourist Group…). Các hoạt động nghệ thuật cũng sẽ xuyên suốt thời gian diễn ra Đường hoa.

Ngoài ra, 6-10 màn hình LED sẽ được lắp đặt trên tuyến đường Nguyễn Huệ để trình chiếu hình ảnh Đường hoa các năm, quảng bá Lễ hội Tết tại TP.HCM và giới thiệu hình ảnh, thương hiệu, logo của các đơn vị đồng hành. Các vị trí lắp đặt gồm: giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ, góc tòa nhà Union Square, khu Thương xá Tax cũ, đối diện tòa nhà Sunwah, đoạn cuối Đường hoa và công viên trước Nhà hát TP.

TP.HCM cũng dự kiến tổ chức các khu vực đường hoa tại Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, với kế hoạch triển khai riêng. Việc này nhằm mở rộng trải nghiệm Tết cho người dân và du khách.