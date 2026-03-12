TP.HCM: Khai phá tiềm năng phát triển du lịch xã Dầu Tiếng 12/03/2026 15:57

(PLO)- Xã Dầu Tiếng, TP.HCM được đánh giá giàu tiềm năng để xây dựng các sản phẩm du lịch sinh thái và mở rộng không gian phát triển bền vững cho thành phố.

Sáng 12-3, UBND xã Dầu Tiếng phối hợp cùng Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tổ chức chuyến khảo sát thực địa nhằm đánh giá tiềm năng và xây dựng các sản phẩm du lịch mới. Đây là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu mở rộng không gian du lịch của TP.HCM theo hướng bền vững.

Đoàn khảo sát đã đến hồ Dầu Tiếng, núi Cậu, chùa Thái Sơn, khu trưng bày Di tích lịch sử làng cao su thời Pháp thuộc... Thông qua các hoạt động này, việc kết nối và hợp tác phát triển sản phẩm du lịch được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực phát triển địa phương, giúp mở rộng không gian du lịch TP.HCM theo hướng đa dạng và gắn kết chặt chẽ với cộng đồng.

Đoàn khảo sát thực địa các điểm đến tiềm năng tại xã Dầu Tiếng, TP.HCM.

Ông Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Dầu Tiếng cho biết địa phương đã xây dựng chương trình phát triển du lịch bởi khu vực này sở hữu nhiều điểm đến hấp dẫn, đặc biệt là các danh lam thắng cảnh gắn với thiên nhiên.

Khu vực còn sở hữu nhiều lợi thế về tài nguyên như bán đảo Thala, hồ Than Thở, Suối Trúc… Vào dịp cuối tuần, địa phương đón nhiều đoàn khách quốc tế đến tham quan.

Tuy nhiên, theo ông Khánh, mặc dù rất nhiều điểm đến tiềm năng nhưng chưa được khai thác hết. Xã mong muốn kết nối các tour đưa khách từ thành phố và các tỉnh đến tham quan, đồng thời đầu tư thêm một số điểm dịch vụ du lịch.

Vì vậy, địa phương đang đề xuất các chương trình tư vấn chiến lược, định hướng phân khúc đầu tư phù hợp cho từng danh lam thắng cảnh, hướng tới phát triển bền vững và nâng cao đời sống cho người dân.

Đoàn khảo sát tham quan khu trưng bày Di tích lịch sử làng cao su thời Pháp thuộc.

Hồ Dầu Tiếng sở hữu cảnh quan thiên nhiên và mặt nước rộng lớn, phù hợp phát triển du lịch thể thao.

Lãnh đạo xã Dầu Tiếng cùng các doanh nghiệp du lịch khảo sát điểm đến trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), khẳng định xã Dầu Tiếng được xác định là một trong những khu vực trọng điểm phát triển du lịch của TP.HCM, định hướng kết nối liên tuyến với các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ. Chuyến khảo sát lần này là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa cam kết “Kết nối - Đồng hành - Phát triển du lịch xanh cùng cộng đồng”.

“Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng địa phương trong việc đánh giá tài nguyên du lịch, từ đó xây dựng các sản phẩm phù hợp với định hướng phát triển bền vững của khu vực” - bà Hoa chia sẻ.

Lãnh đạo xã Dầu Tiếng làm việc với doanh nghiệp sau chuyến khảo sát.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp nhận định khu vực hồ Dầu Tiếng sở hữu cảnh quan đẹp, mặt nước rộng lớn, rất phù hợp phát triển du lịch gắn với thể thao.

Tuy nhiên, do chưa được đầu tư đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ trải nghiệm nên nơi này chưa tạo được sức hút mạnh mẽ để khách lưu trú. Do đó, cần có định hướng đầu tư các hoạt động thể thao nước, chú trọng kêu gọi đầu tư, hạ tầng và quy hoạch.