'Cú hích' đưa du lịch TP.HCM bước vào chu kỳ tăng trưởng mới 22/01/2026 14:50

(PLO)- Với các trợ lực từ hoàn thiện thể chế, đột phá hạ tầng…ngành du lịch TP.HCM được kỳ vọng sẽ tạo bước nhảy vọt về chất lượng để khẳng định vị thế hạt nhân du lịch phía Nam trong giai đoạn mới.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngành du lịch TP.HCM kỳ vọng bước vào giai đoạn phát triển mới. Động lực đến từ việc hoàn thiện thể chế, đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Ông LÊ TRƯƠNG HIỀN HÒA, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM:

Hoàn thiện thể chế, mở rộng dư địa thu hút đầu tư

Nhiệm kỳ mới của Đại hội Đảng được kỳ vọng tạo ra giai đoạn phát triển mới cho du lịch TP.HCM theo hướng bền vững, bài bản và chuyên nghiệp hơn. Trọng tâm là đổi mới mô hình quản trị và tăng cường liên kết vùng. Khi đó, TP.HCM không chỉ là một điểm đến, mà sẽ trở thành hạt nhân kết nối toàn bộ chuỗi giá trị du lịch khu vực phía Nam, hình thành mạng lưới sản phẩm đủ sức cạnh tranh quốc tế.

Trong chặng đường sắp tới, mục tiêu của ngành du lịch thành phố chuyển sang nâng tầm chất lượng trải nghiệm và chuẩn hóa dịch vụ theo thông lệ toàn cầu, thay vì đặt nặng số lượng khách. Để làm được điều đó, cần sự phối hợp đồng bộ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng. Điều này thể hiện qua việc đầu tư hạ tầng giao thông, cải thiện không gian công cộng và phát triển nguồn nhân lực đạt chuẩn.

Đại hội Đảng nhiệm kỳ mới cũng được kỳ vọng tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, mở rộng dư địa pháp lý nhằm thu hút dòng vốn đầu tư vào các dự án du lịch chiến lược. Nhất là những sản phẩm gắn với bản sắc văn hóa, sáng tạo và kinh tế ban đêm.

Chuyển đổi số chính là yếu tố đột phá giúp du lịch TP.HCM tạo bước nhảy vọt. Việc hình thành cơ sở dữ liệu du lịch thống nhất, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu thị trường và cá thể hóa trải nghiệm sẽ nâng cao hiệu quả điều hành. Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được thúc đẩy, tạo điều kiện để họ tiếp cận công nghệ, nguồn vốn và đào tạo.

Trong nhiệm kỳ mới, phát triển du lịch TP.HCM cần đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đô thị, gắn với mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, xanh và đáng sống. Khi chất lượng môi trường đô thị được cải thiện, du lịch sẽ trở thành kênh lan tỏa hình ảnh, giá trị văn hóa và tinh thần hội nhập.

Ông TRẦN TƯỜNG HUY, Phó Viện trưởng thường trực - Viện Nghiên cứu Du lịch Xã hội:

Du lịch bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Những thành quả đạt được thời gian qua đã tạo dựng nền móng vững vàng để ngành du lịch bước vào chặng đường phát triển mới, nhất là sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đà phục hồi nhanh của ngành du lịch cả nước, trong đó TP.HCM là điểm sáng, phản ánh qua sự gia tăng liên tục của lượng khách và doanh thu. Điều này cho thấy vai trò rõ nét của du lịch với tư cách là ngành kinh tế tổng hợp. Các quyết sách chiến lược của Đại hội sẽ tiếp tục khẳng định du lịch là một trong những trụ cột quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Yếu tố then chốt là xác định du lịch là lĩnh vực ưu tiên đầu tư, phát triển đồng bộ, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Ngoài ra, các địa phương cần chủ động triển khai những chương trình, dự án du lịch có tính chiến lược và dài hạn.

Đối với TP.HCM, hàng loạt dự án hạ tầng giao thông đang từng bước hình thành như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống metro, các trục giao thông đô thị và dự án liên kết vùng. Những công trình này được kỳ vọng tạo cú hích quan trọng, cải thiện khả năng kết nối và gia tăng sức hấp dẫn của thành phố.

Song song đó, việc mở rộng không gian phát triển theo mô hình siêu đô thị đa trung tâm là lợi thế bứt phá của TP.HCM. Không gian mới mở ra điều kiện thuận lợi để đa dạng hóa các loại hình du lịch từ đô thị, công nghiệp, sinh thái đến MICE, đáp ứng nhu cầu của nhóm khách quốc tế chi tiêu lớn.

Tôi kỳ vọng vào định hướng phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch. Khi các giá trị di sản và hệ thống lễ hội được quy hoạch bài bản, du lịch Việt Nam sẽ có thêm những sản phẩm đặc sắc trên bản đồ toàn cầu.

Ông NGUYỄN MINH MẪN, Phó Giám đốc Công ty Du lịch VN Group:

Đưa chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vào thực tiễn

Các định hướng lớn được bàn thảo kỳ vọng mở ra không gian phát triển rộng hơn cho du lịch TP.HCM từ góc nhìn thị trường và vai trò của doanh nghiệp. Qua đó, tạo dựng niềm tin để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư dài hạn, làm mới sản phẩm và tăng cường hợp tác quốc tế.

Trong bối cảnh đó, TP.HCM cần tiếp tục phát huy vai trò đầu mối dịch vụ, thương mại để hình thành các chuỗi sản phẩm du lịch gắn với mua sắm, ẩm thực và sự kiện quy mô lớn. Việc kết nối hài hòa giữa không gian đô thị và các điểm đến văn hóa thành tuyến trải nghiệm liên hoàn sẽ giúp du khách cảm nhận trọn vẹn nhịp sống thành phố.

Đồng thời, kỳ vọng tinh thần đổi mới sẽ cụ thể hóa bằng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả hơn. Khi thủ tục hành chính được tinh gọn, môi trường kinh doanh minh bạch, khu vực tư nhân sẽ có thêm động lực tham gia sâu vào phát triển sản phẩm mới và xây dựng nền tảng số.

Tầm quan trọng của nguồn nhân lực cũng cần được chú trọng. Việc nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kỹ năng nghề với tiêu chuẩn quốc tế sẽ tạo nên lợi thế cạnh tranh riêng cho du lịch TP.HCM.

Với chính sách nhất quán và tinh thần sáng tạo của doanh nghiệp, du lịch thành phố được kỳ vọng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, nâng cao giá trị thương hiệu và vị thế điểm đến hiện đại.