TP.HCM sẽ thu 330.000 tỉ đồng từ du lịch bằng cách nào? 08/01/2026 14:00

Du lịch TP.HCM đang đứng trước cơ hội tái định vị mạnh mẽ cả về quy mô, chất lượng lẫn vai trò dẫn dắt. Thay vì tăng trưởng theo chiều rộng, Thành phố lựa chọn phát triển có chiều sâu, lấy chất lượng sản phẩm và giá trị bền vững làm trọng tâm.

Phát triển du lịch có chiều sâu

Theo Sở Du lịch, TP.HCM đang tập trung triển khai Đề án phát triển du lịch đến năm 2030 với mục tiêu nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm. Thành phố ưu tiên các loại hình mới như du lịch xanh, thông minh, nông nghiệp, gắn với di sản văn hóa và đô thị.

Song song đó, Thành phố đẩy mạnh truyền thông, quảng bá hình ảnh điểm đến, tăng cường tiếp cận các thị trường mới như châu Âu, châu Mỹ và Trung Đông. Sở Du lịch cũng xây dựng và công bố các sản phẩm đặc trưng mới, phát triển nền tảng trực tuyến 3D/360 độ đa ngôn ngữ và đẩy mạnh du lịch ẩm thực. Riêng du lịch Côn Đảo được xác định là trụ cột quan trọng trong không gian du lịch hợp nhất, phát triển theo hướng về nguồn, sinh thái, nghỉ dưỡng bền vững và quản lý chặt chẽ sức chứa.

Khách quốc tế tham quan Đường sách TP.HCM

Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Phạm Huy Bình cho biết trong thời gian tới, ngành du lịch TP sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ gắn với không gian đô thị hợp nhất, chú trọng phát triển sản phẩm du lịch có chiều sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, xúc tiến và phục vụ du khách.

Bước sang năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu đón 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa, tổng cộng 61 triệu lượt khách, với doanh thu kỳ vọng 330.000 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch HĐQT Lửa Việt Tour cho rằng TP.HCM đang sở hữu lợi thế hiếm có khi hội tụ đô thị đặc thù, di sản, biển đảo và nông nghiệp công nghệ cao. Vấn đề then chốt là cách tổ chức không gian, thiết kế sản phẩm có câu chuyện và cảm xúc. Nếu làm tốt liên kết vùng và chuyển đổi số, Thành phố đủ sức cạnh tranh với các trung tâm du lịch lớn trong khu vực.

Một doanh nghiệp du lịch khác tại TP.HCM cũng cho hay nhu cầu của du khách hiện nay không chỉ dừng ở tham quan mà hướng đến trải nghiệm văn hóa, y tế.

"Thách thức hiện nay là thiếu sản phẩm đủ khác biệt, do đó việc xác định rõ các trụ cột phát triển giúp doanh nghiệp tái cấu trúc danh mục tour hiệu quả hơn", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Ngành Du lịch TP,HCM xác định Côn Đảo là trụ cột quan trọng trong không gian du lịch hợp nhất. Ảnh: Thu Trinh.

Từ góc độ địa phương, Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo Nguyễn Văn Mạnh khẳng định Côn Đảo không theo đuổi tăng trưởng nhanh bằng mọi giá. Đặc khu ưu tiên phát triển có chọn lọc, hài hòa giữa bảo tồn và khai thác di sản văn hóa, lịch sử. Côn Đảo kiên định mục tiêu không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng ngắn hạn.

Cùng với đó, Đặc khu Côn Đảo đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh; nâng tầm thương hiệu du lịch; mở rộng quy mô các lễ hội, sự kiện; tăng cường liên kết vùng...

Tái định vị du lịch trong không gian phát triển mới

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định TP.HCM đang bước vào một không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, vai trò trung tâm vùng và cửa ngõ quốc tế ngày càng rõ nét. Năng lực kết nối liên vùng và quốc tế của Thành phố được mở rộng đồng bộ cả về hạ tầng, thị trường và không gian phát triển du lịch.

Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để TP.HCM tái định vị mạnh mẽ hơn trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch đô thị, du lịch MICE, du lịch sự kiện, du lịch văn hóa và các sản phẩm trải nghiệm chất lượng cao.

Khách quốc tế tham quan, chụp ảnh lưu niệm bên bờ sông Sài Gòn. Ảnh: Quỳnh Diệp.



Cùng chung nhận định đó, lãnh đạo TP.HCM cho biết sau hợp nhất, Thành phố có cơ hội hình thành một "siêu vùng du lịch" liên hoàn từ đô thị trung tâm đến biển đảo, rừng ngập mặn. Song song với mở rộng không gian và nâng tầm sản phẩm, Thành phố xác định phát triển du lịch theo hướng kinh tế trải nghiệm.

Từ đó, ngành du lịch TP.HCM được kỳ vọng đặt ra khát vọng lớn hơn: Trở thành trung tâm du lịch sáng tạo hàng đầu châu Á vào năm 2030, thu hút các dòng khách có giá trị cao, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và giữ vai trò dẫn dắt du lịch xanh, du lịch bền vững và du lịch số của cả nước.

TP.HCM đặt kỳ vọng trở thành trung tâm du lịch sáng tạo hàng đầu châu Á vào năm 2030. Ảnh: Thuận Văn.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết ngành du lịch cần tiếp tục kiến tạo hệ sinh thái sản phẩm có chiều sâu, độc đáo, khác biệt và mang đậm bản sắc TP.HCM; đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và mô hình du lịch thông minh vào toàn bộ các khâu quản lý, vận hành và xúc tiến.

Đồng thời xây dựng đội ngũ nhân lực đạt chuẩn quốc tế, chuyên nghiệp, sáng tạo, tử tế và giàu niềm tự hào nghề nghiệp. Cùng với đó là tăng cường liên kết vùng, để mỗi dòng sông, cánh rừng, bãi biển hay đô thị trong không gian hợp nhất đều trở thành một “điểm chạm” trong hành trình trải nghiệm của du khách, qua đó giữ vững hình ảnh TP.HCM là điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh và nhân văn.