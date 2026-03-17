Chương trình nghệ thuật "Gia Lai- Đại ngàn chạm biển xanh" sẽ mở đầu năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 17/03/2026 09:32

(PLO)-Ngày 28-3, năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ chính thức khai mạc, mở đầu là chương trình nghệ thuật đặc sắc “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”.

Chương trình khai mạc sẽ bắt đầu từ 20 giờ 10 phút ngày 28-3 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai với thực cảnh quy mô lớn, gồm bốn chương nghệ thuật, tái hiện hành trình kết nối từ đại ngàn đến biển xanh.

Chương trình khai mạc năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 hứa hẹn mang lại nhiều cảm xúc, trải nghiệm hấp dẫn.

Thông qua ngôn ngữ sân khấu, âm nhạc, vũ đạo, hiệu ứng thị giác, chương trình khắc họa bức tranh văn hóa - lịch sử đặc sắc của vùng đất nơi đại ngàn Tây Nguyên gặp gỡ sắc xanh của biển.

Không gian cồng chiêng Tây Nguyên hòa cùng linh khí đại ngàn, hào khí Tây Sơn được thể hiện qua những lớp diễn mạnh mẽ, tôn vinh truyền thống anh hùng của vùng đất võ.

Những thực cảnh hoành tráng, Gia Lai hiện lên sống động, đưa khán giả như bước vào hành trình khám phá vùng đất này: chạm vào ánh sáng khởi nguyên, cảm nhận linh khí đại ngàn, hòa cùng hào khí Tây Sơn và khoảnh khắc đại ngàn vươn mình chạm tới biển xanh.

Tiếp nối đêm khai mạc là chương trình Mega Concert hội tụ dàn line-up siêu khủng về chất lượng và số lượng đến từ Vũ trụ "Say Hi” hứa hẹn tạo ra sự bùng nổ về cảm xúc.

Sự kiện có sự góp mặt của những nghệ sĩ trẻ đang được khán giả yêu thích với nhiều bản hit, như: Isaac – Hieuthuhai- Hurrykng– Anh Tú – Phạm Anh Duy – Tez – Mason Nguyễn – Sơn.K – Lamoon – Bùi Trường Linh – Congb – Juky San.

Đây không chỉ là một đêm khai mạc, một đêm nhạc “Đại ngàn chạm biển xanh” mà còn là hành trình kết nối âm nhạc – du lịch – văn hóa, nơi đại ngàn Tây Nguyên gặp gỡ sắc xanh của biển, tạo nên một không gian lễ hội đầy cảm xúc.

Ngoài ra trong chương trình sẽ diễn ra màn pháo hoa vô cùng đặc biệt sẽ được hé lộ thông tin trong những ngày tới.