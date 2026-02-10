Tác giả linh vật ngựa mặt quạu cầm iPhone ở Gia Lai tiết lộ ý tưởng độc đáo

Anh Phan Vĩnh Nguyên, Giám đốc Công ty Mỹ Thuật Đức Nhân, tác giả cụm linh vật Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trưng bày tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) bất ngờ về “độ hot” của tượng này.
“Ý tưởng xây dựng cụm linh vật Bính Ngọ là kể câu chuyện đầu năm, mang đến thông điệp sáp nhập và đột phá sau sáp nhập của Bình Định và Gia Lai. Bên cạnh cụm linh vật chính còn có các cụm về chủ đề giảm cân, giá vàng tăng, bay vào vũ trụ… Sau khi trưng bày, linh vật ngựa cầm iPhone được nhiều người quan tâm là điều tôi không ngờ đến”, anh Nguyên nói.
Theo anh Nguyên, cụm linh vật ngựa có rất nhiều sắc thái khác nhau: thanh lịch, vui tươi, hài hước, dũng mãnh, cau có… để mang đến cho người dân tham quan có nhiều cung bậc cảm xúc. Riêng cô ngựa mập mạp ngồi trên chiếc phao, cầm điện thoại có bộ mặt quạu là một trong những sắc thái đó.
“Khi làm linh vật này, chúng tôi không nghĩ nó được nhiều người quan tâm, chia sẻ như vậy. Năm ngoái, có một linh vật rắn ôm chai bia cũng là một hình ảnh tương tự”, anh Nguyên nói.
Nói về ý nghĩa linh vật Bính Ngọ, anh Nguyên cho biết: Cụm linh vật chính là bát mã “mã đáo thành công” được thể hiện đi từ hai hướng hình cánh cung, hội tụ chứ không đi về một hướng như truyền thống. Hình ảnh lấy ý tưởng từ ngọn núi lửa Chư Đang Ya, mượn hình tượng Thánh Gióng và tinh thần thần tốc của vua Quang Trung để tạo bước đột phá đi vào kỷ nguyên mới.
Từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy rõ toàn bộ cánh cung và hai mũi tên vàng, tượng trưng cho hai tỉnh sau sáp nhập nhập, mũi tên hướng ra biển Đông, hướng ra biển lớn. Còn mũi tên vàng là tượng trưng cho mai vàng “thủ phủ mai vàng Bình Định cũ”, màu nâu đỏ tượng trưng cho đất đỏ bazan.
Không gian phía sau cụm linh vật chính bố trí phi thuyền, ngựa cách điệu phi hành gia bay vào vũ trụ… thể hiện khát vọng chinh phục đỉnh cao khoa học, kỹ thuật của thế hệ trẻ Gia Lai hôm nay.