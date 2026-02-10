Tác giả linh vật ngựa mặt quạu cầm iPhone ở Gia Lai tiết lộ ý tưởng độc đáo 10/02/2026 17:26

(PLO)- Nhiều ngày qua, hình ảnh linh vật ngựa mập mạp, mặt quạu cầm iPhone 17 Pro Max ở Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai trở thành “hiện tượng hot” trên mạng xã hội.

Anh Phan Vĩnh Nguyên, Giám đốc Công ty Mỹ Thuật Đức Nhân, tác giả cụm linh vật Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trưng bày tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) bất ngờ về “độ hot” của tượng này.

“Ý tưởng xây dựng cụm linh vật Bính Ngọ là kể câu chuyện đầu năm, mang đến thông điệp sáp nhập và đột phá sau sáp nhập của Bình Định và Gia Lai. Bên cạnh cụm linh vật chính còn có các cụm về chủ đề giảm cân, giá vàng tăng, bay vào vũ trụ… Sau khi trưng bày, linh vật ngựa cầm iPhone được nhiều người quan tâm là điều tôi không ngờ đến”, anh Nguyên nói.

Hình ảnh linh vật ngựa cầm Iphone 17 Pro Max có bộ mặt quạu thu hút nhiều sự quan tâm của người dân, du khách ghé chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: LK.

Theo anh Nguyên, cụm linh vật ngựa có rất nhiều sắc thái khác nhau: thanh lịch, vui tươi, hài hước, dũng mãnh, cau có… để mang đến cho người dân tham quan có nhiều cung bậc cảm xúc. Riêng cô ngựa mập mạp ngồi trên chiếc phao, cầm điện thoại có bộ mặt quạu là một trong những sắc thái đó.

“Khi làm linh vật này, chúng tôi không nghĩ nó được nhiều người quan tâm, chia sẻ như vậy. Năm ngoái, có một linh vật rắn ôm chai bia cũng là một hình ảnh tương tự”, anh Nguyên nói.

Nhiều người dân, du khách vui vẻ "hóa thân", tạo hình giống linh vật để chia sẻ, lưu niệm trên trang cá nhân.

Nói về ý nghĩa linh vật Bính Ngọ, anh Nguyên cho biết: Cụm linh vật chính là bát mã “mã đáo thành công” được thể hiện đi từ hai hướng hình cánh cung, hội tụ chứ không đi về một hướng như truyền thống. Hình ảnh lấy ý tưởng từ ngọn núi lửa Chư Đang Ya, mượn hình tượng Thánh Gióng và tinh thần thần tốc của vua Quang Trung để tạo bước đột phá đi vào kỷ nguyên mới.

Từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy rõ toàn bộ cánh cung và hai mũi tên vàng, tượng trưng cho hai tỉnh sau sáp nhập nhập, mũi tên hướng ra biển Đông, hướng ra biển lớn. Còn mũi tên vàng là tượng trưng cho mai vàng “thủ phủ mai vàng Bình Định cũ”, màu nâu đỏ tượng trưng cho đất đỏ bazan.

Không gian phía sau cụm linh vật chính bố trí phi thuyền, ngựa cách điệu phi hành gia bay vào vũ trụ… thể hiện khát vọng chinh phục đỉnh cao khoa học, kỹ thuật của thế hệ trẻ Gia Lai hôm nay.

Ngày 10-2, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai có "mưa Xuân" nhưng nhiều người dân vẫn tranh thủ đi dạo, chụp hình linh vật Tết Bính Ngọ 2026.

Linh vật ngựa được hóa thân, với trang phục thổ cẩm truyền thống ở Gia Lai.

Bên cạnh cụm linh vật chính, nhiều linh vật ngựa được tạo hình thành siêu nhân, du khách đi biển...

Hình ảnh cô ngựa cau có cầm Iphone được rất nhiều du khách, người dân quan tâm, chụp ảnh chia sẻ trên trang cá nhân.