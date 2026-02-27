Công an xã lao xuống hồ cứu bé trai 20 tháng tuổi đuối nước 27/02/2026 20:31

(PLO)-Bé trai 20 tháng tuổi rơi xuống hồ nước sâu ở Quảng Trị may mắn được hai cán bộ công an xã cứu kịp thời.

Ngày 27-2, Công an xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị xác nhận hai cán bộ thuộc công an xã này vừa cứu sống một cháu bé trai 20 tháng tuổi bị đuối nước.

Theo Công an xã Tà Rụt, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, Đại úy Hồ Văn Huỳnh và Thiếu tá Hồ Văn Phú, đều là cán bộ Công an xã Tà Rụt đi công tác tại thôn Ra Ró thì phát hiện cháu Hồ Văn Sửu (sinh ngày 2-6-2024, con anh Hồ Văn Đoàn và chị Hồ Thị Xăm, ngụ thôn Ra Ró) đang chơi gần hồ nước sâu của gia đình.

Cán bộ Công an xã Tà Rụt nhanh chóng cứu cháu bé, giao cho gia đình.

Trong lúc vui chơi, cháu bé không may bị trượt chân rơi xuống hồ, có dấu hiệu đuối nước.

Phát hiện sự việc, hai cán bộ công an nhanh chóng lao xuống hồ, kịp thời đưa cháu bé lên bờ và tiến hành sơ cứu ban đầu.

Nhờ được cứu kịp thời, cháu bé đã qua cơn nguy hiểm, sức khỏe ổn định. Sau đó, cháu bé được bàn giao lại cho gia đình tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Gia đình cháu bé bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tà Rụt.