Hoa cà phê nở trắng đồi, nhiều người hái về làm trà 25/02/2026 15:36

(PLO)- Nhiều người thức dậy từ 4 giờ sáng để lấy những chùm hoa cà phê tràn đầy nhụy thơm về làm trà.

Những ngày cuối tháng 2, khi hoa cà phê nở rộ, cũng là khi những vườn rẫy ở Đắk Lắk rũ bỏ cái vẻ gai góc của nắng gió, khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi.

Hoa cà phê trắng tinh khôi và có mùi hương thơm ngát, khiến nhiều người thích thú. Ảnh: H.V

Từng rẫy cà phê bạt ngàn đồng loạt bung nở hoa, biến những ngọn đồi nhấp nhô thành những "biển mây" trắng tinh, bồng bềnh, khiến ai nấy đều thích thú, mê say ngắm nhìn.

Hoa cà phê không chỉ báo hiệu một mùa vụ mới mà còn là biểu tượng văn hóa, gắn liền với đời sống của người dân Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng.

Không rực rỡ như hoa dã quỳ, không kiêu sa như mai đào của Đà Lạt mộng mơ, hoa cà phê ở Đắk Lắk mang một vẻ đẹp thuần khiết, mộc mạc và đậm chất “quê mùa” như chính những người nông dân nơi đây.

Video hoa cà phê nở trắng nương rẫy ở Đắk Lắk.

Sau những ngày nắng gắt, những nụ hoa xanh ngắt được người nông dân tưới nước đã thức giấc, bung cánh trắng muốt, tỏa ra hương thơm nồng nàn, thanh khiết khắp các nương rẫy, triền đồi.

Hoa cà phê cũng không nở lẻ loi mà nở theo chùm, bám chặt vào cành, tạo thành những dải hoa trắng dài tít tắp. Nhìn từ xa, những triền đồi, nương rẫy phủ một màu trắng tinh như vừa trải qua một trận tuyết lớn.

Đối với người dân Đắk Lắk, hoa cà phê không chỉ là vẻ đẹp để thưởng lãm mà còn là thước đo niềm hy vọng về một vụ mùa bội phía trước. Ảnh: T.T

Trong văn hóa của người dân vùng đất đỏ Bazan, cây cà phê là hơi thở, là nguồn sống. Mỗi mùa hoa về lại gắn liền với những kỷ niệm của bao thế hệ.

Vẻ đẹp của hoa cà phê còn có sức hút kỳ lạ với du khách phương xa. Dịp này, nhiều người đến với phố núi Buôn Ma Thuột cũng tìm đến những rẫy cà phê để được hít hà cái hương thơm đặc trưng đầy thi vị và đắm mình trong sắc trắng tinh khôi. Ảnh: P.Đ

Mỗi đợt hoa cà phê chỉ nở rộ từ 7 đến 10 ngày rồi tàn để nhường chỗ cho những trái non xanh nhú ra. Đời hoa ngắn ngủi nhưng chính vì sự vội vàng ấy mà người dân và du khách càng trân quý khoảnh khắc này hơn. Họ coi đó là món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất đầy nắng và gió.

Theo người thân đến Đắk Lắk ngắm hoa cà phê, chị Nguyễn Ngọc Lành, một du khách từ Hà Nội, cảm nhận chị rất ấn tượng với mùi hương dịu nhẹ và sắc trắng tinh khôi của hoa cà phê.

Mùa hoa cà phê﻿ nở, nhiều người đến các nương rẫy để chụp ảnh làm kỷ niệm. Ảnh: H.V

“Đây là lần đầu tôi đến Đắk Lắk và được ngắm hoa cà phê. Giữa cuộc sống hiện đại hối hả, sắc trắng, hương thơm của hoa cà phê như một khoảng lặng dịu dàng, êm ái”, chị Lành chia sẻ.

Hiện một số doanh nghiệp ở Đắk Lắk đã tận dụng hoa cà phê để làm trà, tạo nên thức uống ngon, đặc trưng của vùng đất Đắk Lắk.

Từng chùm hoa trắng muốt nở trắng nương rẫy. Ảnh: T.T

Ông Lê Văn Vương, giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Vương Thành Công (phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk), cho biết công ty ông liên hệ trước với những vườn cà phê hữu cơ.

Khi hoa nở, công ty ông cử người vào nương rẫy từ lúc 4 giờ sáng để giành phần với ong. Bởi lúc đó, ong chưa đi hút mật, nhụy hoa cà phê còn giàu hương thơm, khi làm trà sẽ ngon hơn.

Sáng sớm là thời điểm nhiều người chọn vào nương rẫy để chụp hình cùng hoa cà phê. Ảnh: H.V

“Chúng tôi chọn những vườn cà phê hữu cơ để lấy hoa làm trà. Việc lấy hoa còn nguyên nhụy sẽ giúp trà hoa cà phê thơm ngon hơn”, ông Vương chia sẻ bí quyết.