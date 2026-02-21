Liên đoàn Lao động TP.HCM chi 3.772 tỉ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động 21/02/2026 16:10

(PLO)- Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp huy động 3.772 tỉ đồng chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho hơn 2,86 triệu đoàn viên, người lao động.

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM vừa thông tin về kết quả chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 trong hệ thống Công đoàn TP.

Theo đó, các cấp Công đoàn TP tập trung nguồn lực, chủ động lựa chọn nội dung chăm lo Tết phù hợp; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng, thu hút sự tham gia của người sử dụng lao động và sự đồng hành của các cấp, ngành, xã hội.

Với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ công đoàn, các hoạt động từ TP đến cơ sở được triển khai đồng bộ theo phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”.

Tổng kinh phí chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho 2.862.147 đoàn viên công đoàn và người lao động là 3.772 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách tài chính Công đoàn là 3.263 tỉ đồng, phần còn lại do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, thăm hỏi và tặng quà cho người lao động trên “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2026”. Ảnh: HẢI NHI

Nhiều chương trình tạo dấu ấn như 765 chương trình “Tết Sum vầy - Xuân 2026” chăm lo 90.430 lượt đoàn viên, người lao động, gắn với văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân, thi thời trang giấy bảo vệ môi trường, thăm - chúc Tết tại công trình trọng điểm và tổ chức “Chuyến xe Công đoàn”.

Tại cơ sở và các khu nhà trọ đông công nhân, nhiều hoạt động sôi nổi được tổ chức như trang trí tiểu cảnh Tết, cành mai, gói bánh chưng, bánh tét, mâm cơm ngày Tết, nấu thịt kho hột vịt tặng người lao động.

Theo LĐLĐ TP.HCM, việc mở rộng địa giới hành chính sau sáp nhập đơn vị hành chính đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý công đoàn cơ sở và đoàn viên. Phạm vi quản lý trải dài nhiều khu vực, khoảng cách địa lý xa giữa các đơn vị khiến Tổ công tác quản lý địa bàn khó duy trì kiểm tra, hướng dẫn thường xuyên.

Việc nắm bắt tình hình quan hệ lao động, đời sống đoàn viên tại cơ sở chưa kịp thời, thiếu đồng bộ; công tác phối hợp giữa Tổ công tác quản lý địa bàn và công đoàn cơ sở đôi lúc chưa nhịp nhàng; vẫn còn tình trạng danh sách tổng hợp thông tin đoàn viên bị sai, sót… phần nào ảnh hưởng đến các hoạt động chăm lo Tết.

Dự báo thời gian tới, tình hình kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến khó lường, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và trên địa bàn TP.HCM nói riêng.

Đồng thời, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động để mở rộng quy mô, gia tăng sản xuất do có thị trường tiêu thụ, có đơn hàng và nguyên vật liệu, qua đó động viên đoàn viên, người lao động trở lại làm việc sau Tết, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của TP.

LĐLĐ TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, thường xuyên chỉ đạo các cấp công đoàn bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình quan hệ lao động tại doanh nghiệp; kịp thời thông tin, báo cáo LĐLĐ TP và phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết nhanh, dứt điểm ngay từ đầu các tình huống phát sinh.